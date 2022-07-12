機車上有蛇！桃園騎士衝派出所求救　3警「逮捕」歸案

▲長約1公尺的大頭蛇攀附在機車上遭員警拍落後掉在地面。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名男子11日慌張的衝進派出所內，急忙的說「警察大人幫幫忙！我的機車裡有蛇」，執勤員警隨手拿起身旁的掃把、畚斗垃圾夾及紙箱，三步併兩步地趕往現場，發現一條長達將近一公尺具有毒性的大頭蛇(絞花林蛇)攀附在機車上，員警旋即將其拍落，並利用夾子、畚斗將其裝入紙箱內，才讓男子鬆了口氣，直呼還好有員警的幫忙。

▲▼員警利用夾子、掃把及畚斗將牠裝入紙盒送交有關單位處理（圖／龜山警分局提供）

龜山分局迴龍派出所警員陳彥宏及警專實習生林哲維，昨日15時40分許擔服值班勤務時，見1男子衝進派出所急忙地表示「警察大人幫幫忙！我的機車裡有蛇」，此時派出所內所有的執勤員警，隨手拿起身旁的掃把、畚斗垃圾夾及紙箱，三步併兩步地趕往現場，到場後看到一條身長將近一公尺的蛇攀爬在機車上，且花紋與台灣有名的毒蛇龜殼花相似，讓員警不敢大意，深怕一不小心反遭咬一口，員警抓準時機，趁毒蛇不注意時將其拍下，並快速利用夾子、畚斗將其倒入紙箱內，這才解除了這不速之客造成的驚魂鬧劇，後續就交由市府相關單位處理。

經相關單位告知這是一條大頭蛇，俗稱絞花林蛇，為有毒的中型蛇類，最長約100公分以上，頭大而得名，頸部與尾部細長，體背為黃褐色，中間混雜著黑色斑塊。有輕微的毒性，但咬到不會致人於死，屬於樹棲蛇類，夜行性，多生活在丘陵、開墾地的樹林，攀爬力強，以蜥蜴、鳥類為食，主要分佈於東南亞地區，但台灣基隆地區也有棲息。

男子表示，原本辦完事情準備去牽機車回家，沒想到機車上竟然有蛇，差點就被嚇死，還好有員警的熱心幫忙，讓他能夠順利騎車回家。