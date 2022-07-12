看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

▲針管直接斷在牙齦裡。(圖／翻攝自觀察者網）

圖文／CTWANT

從小到大，看牙醫都是讓許多人懼怕的的事情。日前在大陸有個13歲的小女孩去做根管治療時，針管斷在牙齦裡，最後也沒取出針管，雖然目前對女孩還沒有什麼太大的影響，不過家長還是希望醫院賠付小孩的所有治療費用。

根據《觀察者網》報導，在大陸湖南有位唐女士指出，老公帶著女兒去做牙齒的根管治療，治療途中針管斷在女孩的牙齦裡，從X光片中可看出，針的位置非常深入牙齦，因此前前後後又帶女兒去了兩次診所，卻還是沒有取出針管，由於女孩年齡還太小只能作罷，如果疼痛再去做進一步的治療。唐女士也表示，目前對小孩沒什麼影響，目前也覺得不痛不癢，但金屬針管離牙齦神經很近實在是讓她非常心急，希望醫院能賠孩子的治療費用。

▲從X光片中可看出，針的位置離神經很近。(圖／翻攝自觀察者網）

消息一出馬上引發網友討論「猶猶豫豫要不要去拔智齒就看到了這個新聞！」、「這是抽神經斷裡面了」、「這冤死了，以後核磁也沒法做」、「我小時候遇到過這種情況，牙裡面直接爛掉了」、「有點嚇人了」、「做了一半根管的我瑟瑟發抖」。

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