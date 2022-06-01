5月手機降價榜出爐　SONY旗艦下殺破萬元

▲Sony Xperia PRO-I。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

2022年即將走進下半年，新機一波波襲來，傑昇通信公佈2022年五月降價手機排行，月降幅13%~20%不等，整體總降幅範圍則在8%~35%，本月降價金額及累積總降價金額最高1萬2的雙冠王，依然由SONY Xperia Pro I蟬聯。

傑昇通信表示，SONY本月新機Xperia 1 IV與10 IV發表時，順勢調整定位為真相機手機的Xperia PRO-I與小尺寸旗艦機5 III的官方售價， 由於Xperia PRO-I價格調降為39,990元（原定價48,880元），瞬間幫消費者省12,010元，目前通路價格在36,790元，還較新機1 IV 256GB便宜。

上半年新品齊發的OPPO，本月中高階系列機型榜上有名，總共占有4席，尤其是上市一月有餘的Find X5 Pro就有逾1成的降幅，同期的Reno 7z總降幅更高達38%，傑昇通信觀察，由於四月在熱銷榜上突飛猛進的Reno 7受惠與電信業者深度合作，連帶帶動系列機型釋出折扣吸客，像是Find X5 Pro目前通路購機免三萬，原廠登錄再送半年延長保固（市價1,490元）及富士電通萬用陶瓷電火鍋（市價1,680元），購機送的比降價金額還要多。

華碩近期也傳出Zenfone 9及ROG Phone 6有機會在下半年亮相，雖未獲得官方證實，但當前的ROG Phone 5s及ZenFone 8價格也稍有起伏，傑昇通信指出，在電競市場有強勢力道的ROG Phone，最近一款ROG Phone 5s也已是去年9月上市的機型，但效能經的起考驗，因此價格也少有波動，這次搭載S888+處理器的ROG Phone 5s（16G+256G）通路價格來在24,490元，難得出現近2成的降幅，在新一代機型還未釋出之前，目前的旗艦機才划算。