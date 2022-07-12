BA.4、BA.5估有「一小波流行」　莊人祥：單日可能2~3萬確診

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，但已經有百例以上BA.4和BA.5的境外移入，另外也有4名本土個案因為接機接觸染疫。有醫師認為，BA.4和BA.5之後會有一波小流行，11月恐導致死亡破萬。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前已在流行的國家都沒有看到死亡增加的情形。但他也坦言，台灣應該會增加的小波，可能只有兩、三萬例。

Omicron亞型變異株BA.4、BA.5擴散全球，讓多國確診數字直線上升。不過如今又出現另個新亞變種「BA.2.75」，可能具有免疫逃脫能力，目前已蔓延11國，讓不少人相當擔憂。國內也有醫師認為，台灣已經出現本土個案，確診數雖然有在下降，但下降緩慢，不排除社區已有變異株在傳播，未來恐因變異株再造成疫情升溫，死亡人數增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，莊人祥表示，目前有在流行變異株的國家，並沒有因此導致死亡增加，以台灣來說，整體疫情下降之後，如果又有一小波疫情，死亡也不會像之前本土這樣，一天衝到2百例這麼多。

莊人祥也坦言，應該是說增加的小波，可能只有兩、三萬例，但死亡不會像先前那麼多，至於說死亡會超過一萬例的部分，這部分會盡量避免。