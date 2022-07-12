柯文哲掛心蔡炳坤全程未用餐　淡定致詞唱《囚鳥》後急衝醫院

▲蔡炳坤與柯文哲參加餐敘，突腦中風送醫急救 。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

台北市副市長蔡炳坤11日陪同市長柯文哲出席台中市議會考察團餐敘，卻突然腦中風，柯文哲察覺異狀後問了一句，「可以舉起左手嗎？」隨後要求叫救護車送醫急救，蔡炳坤開刀後目前仍在加護病房觀察中。據了解，柯文哲事後仍留在現場，全程雖看似冷靜，但都沒有用餐，而是不斷致詞，還唱了《囚鳥》等歌曲，似乎仍是相當掛心蔡炳坤情況。

據了解，蔡炳坤當時一口飯菜都還沒吃，就突然身體不適，整個人倒向坐在左側的柯文哲。柯文哲見狀後立即問了一句，「左手舉得起來嗎？」蔡炳坤還回答「沒關係沒關係！」但就是無法起身，柯文哲隨即啟動緊急救護措施，並要求叫救護車，整個過程約10分鐘之內就將蔡炳坤送到醫院。





▲台中市議會考察團餐敘昨在大直美福飯店舉行。（圖／民眾提供）

蔡炳坤送醫後，柯文哲仍留在餐敘現場，全程雖看似相當冷靜，但都沒有用餐，就是不斷致詞、唱歌，還唱了他的拿手曲目《囚鳥》，看得出來對蔡炳坤的狀況相當掛心，直到20分鐘後接獲蔡炳坤腦中風消息，才匆匆離開現場。

柯文哲事後接受媒體詢問表示，自己是醫生，「第一時間就知道是中風」，所以立刻聯絡救護車送醫，「時間上沒有什麼延遲」。

▲據悉，蔡炳坤一口飯菜都還沒吃就身體不適緊急送醫。（圖／民眾提供）

目前蔡炳坤已緊急開刀完畢，並轉往加護病房觀察當中，而他出血性中風的消息一出，也讓參與餐敘的台中市府一行人相當震驚，但也隨即替他集氣祈福，盼他能度過難關，早日恢復健康。