指揮中心將解散？王必勝7字給答案：運作不能只靠一人

▲衛福部發表《戰疫堡壘》新書，醫福會執行長王必勝等人出席。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將代表民進黨參選台北市長，今（12）日將參加衛福部新書的發表會。醫福會執行長王必勝會前接受堵訪，被問及該書是否為陳時中的畢業典禮？王回應，「不是畢業典禮也不是幫他」，對於續任部長人選也避而不答，表示閣員由行政院任命，「我的層級無法回答。」

衛生福利部在上午舉辧集中檢疫所防疫紀錄專書《戰疫堡壘》新書發表暨威恩茶會，由部長陳時中威謝集中檢疫所所有第一線工作人員，為防堵新冠肺炎在臺灣傳播，站在疫情最前線阻擋疫情擴散，守護全臺民眾。

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▲衛福部長陳時中投入台北市長選戰。（資料照／記者湯興漢攝）

被問及防疫成績，王必勝表示，防疫工作有多樣性，不敢說每件事情做到完美，「沒做好社會自有公評」，防疫工作困難有多樣性，但指揮中心都盡力去做，也可以跟世界比較，但發表意見是個人的自由，「成績好壞留給國人評判」。

另有媒體詢問是否解散指揮中心？王必勝表示，沒有聊到這一塊，「指揮中心運作不能只靠一人」，現在運作順暢，雖然有本土BA.4、BA.5變異株，但指揮中心會小心應對，把該準備的工作做好。

最後，王必勝表示，今日舉辦發表會不是陳時中的畢業典禮，是為第一線人員規劃，原本在幾個月前就要就要發表，但檢疫所一直有事在忙，所以遞延到現在，也有增加一些內容。