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印尼淫媒網紅曝移工落跑3原因！批台灣政府狀況外：一直繞圈圈

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

▲蘇世榮開直播批評台灣政府沒搞清楚問題。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

記者朱祖儀／綜合報導

印尼政府7日宣布，來台移工加薪3千，薪資調整到2萬元，且不必再付6萬元仲介費，同日勞動部也發新聞稿指出，「低薪損我國際形象」，建議調薪改善移工上班狀況。不過印尼淫媒網紅Faisal（中文名蘇世榮）認為，其實讓移工逃跑主要有3個原因，但台灣政府一直沒有搞清楚，多年來都在原地打轉。

蘇世榮近日針對印尼官方要求台灣漲薪一事開直播，指出「應該是台灣政府自己提出的，印尼官方只是同意而已」，但他認為移工會逃跑其實和薪水並沒有太大的關係，如果只有調薪，還是無法解決移工上班的狀況。

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▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

▲蘇世榮表示，許多看護工都沒有得到應有的休息時間。（示意圖／翻攝自pixabay）

蘇世榮指出，逃跑移工大多都是看護工，是因為工時過長，早上阿公阿嬤在睡覺時，雇主就會叫移工去掃地或買菜，等到晚上阿公阿嬤醒來了，又要他們幫忙抓背按摩，「這些移工什麼時候休息，休息時間不夠，誰不會跑？」且到了假日也會給移工加班費要求繼續上班；如果每周讓他們休息，又要扣薪水，因此就算薪水調漲了，薪水扣一扣仍會回到原點。

蘇世榮指出，台灣政府沒有管理好仲介也是一個問題，其他國家大多都是雇主支付仲介費，但只有台灣沒有，收取費用也沒有統一規定，像是移工要延長護照規費才800元，但透過某些仲介就會被收到5千至1萬元不等的費用，居留證也是同樣的狀況，「這些你們會處理嗎？」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

▲蘇世榮指出，移工逃跑有3個原因。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

蘇世榮表示，第3個原因「不就你們自己台灣人搞的？」像是許多台灣人不願意到山區工作，就換成移工去做，「叫移民署去抓，抓得完嗎？」若是雇主不讓移工休息，最後仍會落得一樣下場，移工還是會逃跑，指出還是台灣產業的問題。

最後蘇世榮表示，為何其他國家給的薪水和台灣差不多，但移工逃跑的情形卻比較少，「這些是不是要檢討一下，是不是休息時間不夠？」他認為主要不是錢的問題，而是心情、心態出狀況，「你們就一直繞圈圈啊，我想看你們要繞多久，10年、20年還是30年？」指出是台灣沒有解決主要問題，才會導致移工的狀況沒有得到改善。

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