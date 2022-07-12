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賣場角落尻槍專挑正妹「背射」　高雄男前科一堆愈來愈大膽

▲桃園市蕭姓男子去年12月間在桃園區見18歲夜歸女獨自在暗夜裡行走，竟攔住去路，恫嚇女子「給妳2萬元，妳看我打手槍」，女子受驚嚇後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄男特別喜歡在人多的商場內手淫後，射精在女性顧客背上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名27歲陳姓男子經常出沒在三多區某百貨商場內，於賣場角落自慰後，待女性顧客經過射在她們背上，藉此得到快感。而陳男早有5次的公然猥褻罪前科，法官認為陳男對自己的性癖早已失去自制力，因此再依2個公然猥褻罪合併判6月，得易科罰金。

判決指出，第一位受害者小花（化名）在2019年8月，於賣場逛街時遭到陳男「背射」，當時小花一摸驚覺可能是男性精液，趕緊到警局報案，不過當時因找不到犯人而作罷。

沒想到去年3月底，陳男又以同樣手法將精液射在另名女性小琳（化名）的背上，調閱監視器後，終於逮到此名噁男。

審理時陳男坦承在商場角落自慰後，並且有射到別人身上，還大方承認自己可能患有性成癮或性癖好，現在也有在診所就醫。

翻閱陳男過往超扯紀錄，他曾在2016、2018、2019、2021犯過1次性騷擾、4次公然猥褻，從襲胸、到公然打手槍並射精在女子身上，行為越來越大膽，繳過多次易科罰金仍未悔改。

法官重批，陳男顯然對自己的性癖已失去自制而不斷犯罪，經判刑處罰後仍未見改善，主觀上對此類型犯罪顯然有特別惡性，對刑罰反應力薄弱，但考量陳男犯後態度尚非過於惡劣，且已自行就醫尋求幫助，因此依2個公然猥褻罪判6月，得易科罰金，可上訴。

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