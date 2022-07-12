　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生重機環島撞鐵牛車慘死　駕駛被揭穿「找妻子頂罪」

▲▼ 男大生騎重機環島，台9線猛撞鐵牛車，暴投慘死 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲23歲男大生環島撞貨車暴頭亡，貨車駕駛竟讓妻子頂罪。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名23歲彭姓男學生10日下午與朋友騎重機環島，不料在台9線台東關山月眉路段撞上鐵牛貨車慘死，事件經檢警調查後，發現鐵牛貨車陳姓女駕駛竟是替洪姓丈夫頂罪。台東地檢署11日晚間複訊後，將2人依過失致死、頂替等罪嫌偵辦，並令洪男限制住居。

事故發生在10日下午4時許，23歲彭男與朋友騎車環島到台東，看完熱氣球後準備從鹿野北上，不料行經台9線台東關山月眉路段時，突然有一輛鐵牛貨車從農路要穿越台9線，他閃避不及高速擦撞貨車，強大撞擊力讓重機車頭全毀，他也因此頭部受重創，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。

▲▼ 男大生騎重機環島，台9線猛撞鐵牛車，暴投慘死 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲男大生閃避不及高速擦撞貨車，強大撞擊力讓重機車頭全毀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

43歲洪姓貨車駕駛事後向警方供稱，當時是妻子開車載肥料從農路要穿越台九線，沒想到會與彭男發生車禍，35歲陳姓妻子第一時間也自稱是駕駛，不過訊問過程中，員警發現陳女的神情有異，除了立刻對2人酒測外，也把相關疑點告知檢方。

台東地檢署檢察官11日下午將2人分開複訊，陳女才坦承，因為丈夫是家中經濟來源，擔心影響生計才會替丈夫頂罪，洪男也承認車禍時是他在駕駛貨車。檢方11日晚間複訊結束，將2人依過失致死、頂替等罪嫌持續偵辦，並令洪男限制住居。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
蔡炳坤腦中風緊急開刀！醫曝「常見6症狀」
蔡炳坤中風送醫！手術結束「加護病房觀察中」
1週愛愛幾次才正常？　醫曝「超羞黃金公式」
懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐真相：寶寶沒心跳了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道1號汐止匝道「聯結車彎道翻覆」　61歲駕駛輕傷送醫

男大生重機環島撞鐵牛車慘死　駕駛被揭穿「找妻子頂罪」

酒醉金毛哥威脅運將「讓你沒工作」　自曝是酒店老闆...下秒竟跳車

知名新山夢湖驚爆離奇命案！越野車友突失蹤　尋獲已成冰冷遺體

嘿咻女網友5個月捨不得放！他娶正牌女友　偽單身騙砲2次慘了

「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

她挨刀豐胸慘變「雙層氣泡乳」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史

「台鐵高雄站有人持槍！」他打110報案卻被逮　真相曝光

「騎」機車！噁男闖停車場脫褲磨蹭　無辜摩托慘淪「被害者」

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

民進黨拍板「龍中配」戰雙北　陳時中參選北市：責任來就扛

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

國道1號汐止匝道「聯結車彎道翻覆」　61歲駕駛輕傷送醫

男大生重機環島撞鐵牛車慘死　駕駛被揭穿「找妻子頂罪」

酒醉金毛哥威脅運將「讓你沒工作」　自曝是酒店老闆...下秒竟跳車

知名新山夢湖驚爆離奇命案！越野車友突失蹤　尋獲已成冰冷遺體

嘿咻女網友5個月捨不得放！他娶正牌女友　偽單身騙砲2次慘了

「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

她挨刀豐胸慘變「雙層氣泡乳」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史

「台鐵高雄站有人持槍！」他打110報案卻被逮　真相曝光

「騎」機車！噁男闖停車場脫褲磨蹭　無辜摩托慘淪「被害者」

國道1號汐止匝道「聯結車彎道翻覆」　61歲駕駛輕傷送醫

男大生重機環島撞鐵牛車慘死　駕駛被揭穿「找妻子頂罪」

男翻人妻辣照爽分享！好友突告白「想被鐵牛Ｘ」　網驚：你很勇嘛

2022漫博將開展　木棉花七大福袋搶先看...女神風格周邊超婆登場

18歲火爆新鮮人面試打工　被問一句秒開噴老闆「破腦」

SBL第20季選秀7月18日登場　43人完成報名

統一獅拚對戰味全龍3連勝　柯瑞交手布里悍

俄國美女落淚：台灣人不責怪「我的國籍」　待我像來自國外的妹妹

學生妹肚子痛無力！懶媽嗆「自私」逼她煮飯：妳不吃別人要吃啊

疑與安倍晉三遇刺有關　統一教爭議一次看懂

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

即／北市1男子12樓墜落　無生命跡象

新山夢湖離奇命案　越野車友失蹤亡

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

即／神岡烤漆工廠大火　濃煙數公里外可見

男大生騎重機環島　台9線猛撞鐵牛車爆頭慘死

即／房東上門討房！驚見房客套氮氣塑膠袋陳屍屋內

雨傘節闖檳榔攤　西施嚇到憋尿喊救命

！28歲男詭騎機車苗栗衝海亡　死前家暴女友又做這些事

獨／腳交女露底褲要去林森北　開車門擊落騎士還嗆聲

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

奶茶暗加超級迷昏水　備黑絲對闆娘狂尻槍

她挨刀豐胸慘變「氣泡乳」　庸醫被抖出驚人黑歷史

更多熱門

相關新聞

高雄重機警遭鬼切擊落　慘滾3圈受傷送醫

高雄重機警遭鬼切擊落　慘滾3圈受傷送醫

高雄一名35歳交通大隊機動分隊張姓員警昨（10）日騎乘警用大重機執勤演練時，在中正三路、仁愛一街口遭到一輛銀色自小客車違規迴轉擊落，張員連人帶車噴飛，頭部、右膝及右手肘撕裂傷緊急送醫，所幸意識清楚，無生命危險。相關肇事責任尚在鑑定中。

快訊／台61重機自撞護欄　騎士受傷送醫救治

快訊／台61重機自撞護欄　騎士受傷送醫救治

Honda「子彈頭重機」Hawk11試駕

Honda「子彈頭重機」Hawk11試駕

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速惹惱住戶

重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速惹惱住戶

關鍵字：

重機

讀者迴響

熱門新聞

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

快訊／蔡炳坤「出血性腦中風」緊急開刀　餐敘到一半倒向柯文哲送醫

路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台排隊搶瘋

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

台南人飲料都點無糖？黃偉哲稱「口嫌體正直」：我都喝全糖

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面