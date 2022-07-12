男大生重機環島撞鐵牛車慘死　駕駛被揭穿「找妻子頂罪」

▲23歲男大生環島撞貨車暴頭亡，貨車駕駛竟讓妻子頂罪。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名23歲彭姓男學生10日下午與朋友騎重機環島，不料在台9線台東關山月眉路段撞上鐵牛貨車慘死，事件經檢警調查後，發現鐵牛貨車陳姓女駕駛竟是替洪姓丈夫頂罪。台東地檢署11日晚間複訊後，將2人依過失致死、頂替等罪嫌偵辦，並令洪男限制住居。

事故發生在10日下午4時許，23歲彭男與朋友騎車環島到台東，看完熱氣球後準備從鹿野北上，不料行經台9線台東關山月眉路段時，突然有一輛鐵牛貨車從農路要穿越台9線，他閃避不及高速擦撞貨車，強大撞擊力讓重機車頭全毀，他也因此頭部受重創，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍傷重不治。

▲男大生閃避不及高速擦撞貨車，強大撞擊力讓重機車頭全毀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

43歲洪姓貨車駕駛事後向警方供稱，當時是妻子開車載肥料從農路要穿越台九線，沒想到會與彭男發生車禍，35歲陳姓妻子第一時間也自稱是駕駛，不過訊問過程中，員警發現陳女的神情有異，除了立刻對2人酒測外，也把相關疑點告知檢方。

台東地檢署檢察官11日下午將2人分開複訊，陳女才坦承，因為丈夫是家中經濟來源，擔心影響生計才會替丈夫頂罪，洪男也承認車禍時是他在駕駛貨車。檢方11日晚間複訊結束，將2人依過失致死、頂替等罪嫌持續偵辦，並令洪男限制住居。

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