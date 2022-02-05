以為南部人限定！他喝「1童年回憶」8年級生暴動：越騷我越愛

▲8年級生小時候幾乎都喝過。（圖／記者翁伊森攝）



記者黃可昀／綜合報導

玻璃罐的牛乳、羊乳是很多8年級生共同回憶，每天出門上課前，總要先喝上一瓶門口保溫箱內的羊乳！一名男大生日前到超商買微波牛奶，喝著喝著突然想起小時候家裡有訂過「嘉南羊乳」，冬天會自動配送溫熱羊乳，放入保溫箱內，早上出門拿的時候還是熱的，「好奇如我跑去唉居（IG）開限時動態發問，結果幾乎每個人小時候家裡都有訂過！」

原PO在Dcard表示，冬天到了就想喝熱的飲品，突然回想起小時候爸媽訂的嘉南羊乳，「門口有掛著保溫盒，早上會有人送兩瓶羊奶來，夏天送冰的，冬天送溫的」，當時習慣吃早餐配羊乳，尤其草莓口味是他的最愛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大家印象最深刻的是經典保溫箱。（圖／翻攝自Dcard）



原PO原本以為「嘉南」羊乳是南部地區限定，直到最近問了新竹人女友，才發現北部人也喝過嘉南羊乳，在IG發文一問更驚覺原來幾乎每個人小時候都訂過，北部、中部的8年級生也很熟悉，「哇真的是小時候的回憶阿！不過現在好像很少看到有人家門口掛著保溫盒了。」

網友紛紛激動留言，「卵磷脂的超好喝！！！！好懷念」、「我家現在還有在訂」、「最愛巧克力，麥芽超噁心」、「我媽只准我喝原味，小時候很羨慕同學能喝巧克力或其他口味」、「最喜歡原味了，越騷我越愛」、「以前阿嬤有幫我們訂，印象中幼稚園還國小，跟弟弟一人一瓶，喝完吃完早餐走路去上學。」