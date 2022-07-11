長髮妹搭捷運「阿伯狂偷看」1.4萬人朝聖　本尊神到了：琵琶女神

▲網友看到阿伯真摯的眼神都笑了。（圖／翻攝bcard.bcard）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近日一張捷運照片在網路瘋傳，一名長髮、戴口罩的女子身穿白色小可愛，但一旁的阿伯卻直接緊盯女子的好身材。照片曝光後，經正妹粉專揭露女子的真實身分，原來是台藝大國樂系的琵琶女神李雨禧。

IG粉專「B卡必卡」日前PO出該張照片，女小編表示，她7日在捷運忠孝新生站發現該名正妹手拿著樂器坐在對面，立刻拍照發文訊問網友是否該衝過去要IG帳號，最後也直言「我有過去衝一發了，有要到IG，女孩也願意給分享」，還開玩笑說「（旁邊）阿伯眼睛很誠實」。

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▲▼原來該名女子是台灣琵琶演奏家李雨禧。（圖／翻攝hitomi03_25）



網友看完紛紛留言，「衝去跟阿伯要IG」、「衝吧！（坐卡）那個樂器應該是琵琶」、「衝了！！！阿伯表示被抓包」、「男人果然是從小到大最專一的生物」、「阿伯初四了」、「不管幾歲還是擋不住」、「阿伯的眼睛沒有背叛他的心」，而該篇貼文至今已累計1.4萬人按讚朝聖。

「B卡必卡」最後也公布，原來該名女子叫李雨禧，是台灣的琵琶演奏家，在IG上有2.4萬人追蹤，時常分享Cosplay的照片，並配上自己擅長的琵琶做演奏，深獲粉絲喜愛。

▼李雨禧在IG上有2.5萬人追蹤。（圖／翻攝hitomi03_25）



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