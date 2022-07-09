首枚混合式類衛星載具火箭升空　民眾擠爆旭海...延至7／10發射

▲前瞻火箭發射中心副主任魏世昕說明取消發射原因 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東旭海進行台灣首支混合式類衛星載具火箭發射，5月遇風雨取消，今訂今（9）日早上6時重新發射，吸引上百位民眾前往觀看；但因火箭的氮氣分離接頭處出現異常，在上午8時申請時間底線前，依然無法排除再度取消。前瞻火箭發射中心副主任魏世昕表示，團隊經歷今天98％程序，幾乎一整套程序操作一次後，對明天順利發射深具信心。

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台灣首次雙節科研火箭「HTTP-3A」第二節飛行測試，原訂5月3執行當時風力超過10級取消，經2個月準備，國家實驗研究院國家太空中心原訂今天早上6點，再次於「旭海火箭發射場」進行發射。

前瞻火箭發射中心副主任魏世昕表示，模擬飛行程式上發現它恐會無法好好控制火箭，甚至可能會往內陸飛，就會很危險，所以花了些時間在檢視飛行模擬程式的錯誤等，進行改善。今天在在發射程序進入最後倒數10分鐘時，火箭的氮氣分離接頭出現異常，如果因此放飛，會非常危險。

他指出，這次暫停發射與5月間不同，上次取消是因航電系統問題，應算是整個飛行起飛程序的3成，今天是98％程序，屬於壓線時間，由於申請時間到早上8時，基於安全第一考量，決定取消，將於明天上午再度發射。