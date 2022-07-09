快訊／安倍效應！留言「想槍斃蔡英文」　警方火速逮捕大學畢業生

▲台南22歲陳姓男子在PTT留言想槍斃蔡英文，引起檢警重視，迅速查獲法辦以安民心，永康分局長甘炎民向家屬與當事人提醒、警惕，勿肆意發送恐嚇言論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本前首相安倍晉三當街遭槍殺引發國際震驚，國內也驚傳有人在網路上放話，揚言想刺殺蔡英文總統，所幸警方網路巡邏即時發現，立即啟動跨區合作，台南警方迅速在5個小時內偵破此案件，並釐清整體事件真相，依恐嚇罪嫌送辦。

Ptt網友於八卦版文章新聞「刺殺安倍晉三嫌犯認了！對前首相不滿想開槍」內有人留言：「是我也想槍斃蔡英文」，案經苗栗縣警察局於8日下午2時網路巡邏發現此驚人留言，迅速通報刑事警察局與台南市警局協處，而於晚間7時左右即追查涉案之台南市永康區陳姓犯嫌（22歲）到案，並順利掌握到陳姓犯嫌使用留言之手機予以取證，迅速釐清真相，化解一場緊張維安事件。

永康警專案人員接獲危安情資，迅速啟動調查，同時立即將涉案當事人查獲到案，經員警到場並會同家屬，未發現有相關犯案工具與跡證，排除有製造或實施的可能性，陳嫌也主動交付手機且坦承在網路上留言。

據了解，陳嫌今年才剛大學畢業，疑因對政治不滿，而有不當留言，警方雖初步排除有實際犯案動機可能，但因其個人言論已在網路瘋傳，又加上日本前首相安倍晉三遭槍殺事件，已挑動台灣國安單位之維安神經，經永康警偵處後請示台南地檢署許檢察官，全案依恐嚇罪嫌函請台南地檢署偵辦，並責請家長多加注意與輔導。

▲陳嫌以手機留言「想槍斃蔡英文」。（圖：示意圖，記者林悅翻攝）

台南市警局局長方仰寧表示，案經上級通報立即啟動追查，迅速掌握犯嫌而實施偵處，以釐清整體案情，雖發現犯嫌無實際犯案工具與行動後，立即責請所轄永康分局長甘炎民向家屬與當事人提醒、警惕，勿肆意在網路放話或發送恐嚇言論，以免造成社會不安或他人安全問題，更會造成自己遭移送法辦得不償失，家屬連忙向員警表達歉意，希望能藉此事件讓小孩能記起教訓！更回一句這小孩「開玩笑開太大了！」。