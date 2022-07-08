台南義消七大隊長陳金生接任　打火兄弟薪火相傳永續推展消防救災

▲台南市義消第七大隊辦理「新舊任義消大隊長交接暨義消顧問聯誼餐會」，消防局長李明峯擔任監交人，台南市長黃偉哲及現場消防警義消等百餘人共同觀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消第七大隊8日晚上6時36分，在夏都城旅2樓城緻廳辦理「新舊任義消大隊長交接暨義消顧問聯誼餐會」，消防局長李明峯擔任監交人，台南市長黃偉哲及現場消防警義消等百餘人共同觀禮，典禮現場隆重溫馨。

市長黃偉哲、義消總隊長黃崇銘、義消總隊顧問團長鄭春發、台灣祀典武廟主委林培火、台南市消防之友會第七辦事處長陳建翰、台南市安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜、安平工業區服務中心主任黃進介、義消第七大隊顧問團長曾志耀及義消顧問、義消第七大隊所屬各中隊長及在地民意代表等人到場祝賀。

新任義消大隊長陳金生，自1993年加入義消打火行列，積極投入義消防災救人行列。過去曾擔任義消小隊長、副分隊長、分隊長、副中隊長、中隊長等職務，迄今擔任義消長達30年。先後參與921大地震、莫拉克風災、凡那比颱風、0206維冠大樓倒塌等重大災害搶救工作，都能發揮自己專業技能，無私奉獻己力，積極參與救災任務，其認真的表現深受肯定，同時也在2021年榮獲全國義消消防楷模及國防部海軍司令部模範父親之殊榮，此次接任義消大隊長一職更是實至名歸。

市長黃偉哲表示，感謝卸任羅德春大隊長多年來默默付出、犧牲奉獻，在政府資源有限、民力無窮的情形下，充分運用民力是時勢所趨，消防任務多元化的時代，義消的運用正是彌補消防人力不足最為有效的方法，深信在新任義消大隊長陳金生的帶領下，必能帶領義消第七大隊更上一層樓。

最後，消防局第七大隊歡迎熱血台南市民加入義消的行列，同時請珍惜救護資源，做好防疫工作，也請市民安裝住宅用火災警報器，可及早通報火災發生立即逃生，共同打造更安全的宜居生活環境。