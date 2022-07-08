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安倍晉三遭槍擊　重大政治家遇刺案一次看！戰後僅4人身亡

記者張寧倢／編譯

前日本首相安倍晉三8日在奈良市遇襲中彈，引發全球巨大衝擊。綜合日本《讀賣新聞》、《中日スポーツ》報導，由於這是日本選舉期間罕見發生的事件，所以引起更大風波。據日媒統整，日本戰後至今70多年，僅4名政治家遇刺身亡。

▲▼ 日本前首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相安倍晉三遭遇街頭槍擊，在日本政治史上相當罕見。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，日本過去的重大政治遇襲案，最早發生在1960年10月。當時的社會黨委員長浅沼稻次郎在東京千代田區的日比谷公會堂，進行眾議院選舉的三大黨黨魁演說，卻被衝上台的17歲右翼青年刺死。

1990年10月，前勞動省大臣丹羽兵助在名古屋市內的陸上自衛隊營區，遭精神疾患住院男子刺中脖子身亡。

2002年10月，民主黨眾議員石井紘基在東京世田谷區自宅前，被右翼團體的一名男子刺死。兇嫌最終因殺人罪被判無期徒刑。

距今最近的一次則是在2007年4月17日，正值長崎市長選舉期間，以爭取第4次任期為競選目標的時任長崎市長伊藤一長，結束演講後回到競選辦公室，結果遭到一名暴力組織幹部在辦公室前槍殺。行兇男子遭判無期徒刑。

平安躲過遇刺

1992年3月20日，時任自民黨副總裁金丸信也曾在栃木縣被右翼團體男子開槍，但沒有受傷。

1994年5月30日，前首相細川護熙在東京新宿區旅館前，遭一名前右翼分子槍擊，但平安無事。

2006年8月15日，前自民黨幹事長加藤紘一在山形縣的老家與辦公室被一名右翼男子縱火燒毀，所幸沒有生命危險。

出稿14:00
更新14:15

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