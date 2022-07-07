3支烤玉米318元！　店家秤重「1做法」眾人怒：死不講價格

▲烤玉米是很多台人喜愛的美食之一。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

烤玉米巴著一層厚厚的醬，一口咬下總讓人欲罷不能，但隨著物價上漲，烤玉米越來越貴，價格多次鬧出糾紛。有民眾日前逛夜市，買了3支烤玉米，看到店家的秤重方式，再加上結帳時聽到價格後，忍不住傻眼，「一次就領教到，有夠貴……」

「爆料公社」官網今（7）日分享一則爆料文，有民眾在夜市買烤玉米，事後不禁發文抱怨，「吃起來普通，價格很不合理，裹了一層厚厚的醬，烤完後再一次幫你秤重」，結果一支平均都要百元，他買了3支就花了318元。原PO就直搖頭，說自己再也不會光顧，「謝謝您們！高貴賣家的指教，一次就領教到，有夠貴。」

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▲3支烤玉米共318元。（圖／翻攝自爆料公社官網）

看到貼文後，就有人覺得1支100元左右也還好，「烤玉米都這麼貴啊！萬里一支180（元）的是不是沒吃過」、「你大概沒去士林夜市吃過一支300多塊的」、「墾丁一家名店，我買兩支秤360元……人生買最貴一次的烤玉米！」

多數網友則指出，無法接受店家「1做法」，「烤玉米是不便宜啦！不過我還第一次聽到塗完烤完才秤重」、「烤玉米只有在我股票大賺的時候才會吃」、「一般是烤之前先秤給你看，價格等你同意再下去烤，這家這樣還可以維持那麼久，應該是地理位置好，賺一次客的」、「烤玉米都很貴，這價錢算還好，但這家讓人反感的是烤完才秤重+態度差+不給問價錢！」

▲▼不少顧客也無法接受烤完才秤重的計價方式。（圖／翻攝自爆料公社官網）

另外，原PO文中還附上多張Google評論，只見有不少消費者怒給1星，但最爭議的倒不是好不好吃，畢竟口味見仁見智，大多確實都在抗議「烤完才秤重」，「一般都是先秤再烤，你是烤完裝袋再秤」、「買東西前都會問價『一兩多少？』老闆娘一直在旁邊說『你既然都知道問斤兩，代表你知道這是手工的。』然後死不講價格，我堅持問，說要烤完才會給客人秤。」