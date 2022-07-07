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XR科技教育元宇宙產學策略聯盟　宇萌數位攜手牛頓教科書團隊、輔大跨域合作

▲輔仁大學副校長謝邦昌、好頭腦文教事業（小牛頓）董事長黃崇城與宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學副校長謝邦昌、好頭腦文教事業（小牛頓）董事長黃崇城與宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席。（圖／輔仁大學提供）

文／輔仁大學提供

　2022年，「元宇宙」話題在全球延燒不斷，包含XR延展實境、NFT在內等相關產業，除技術翻新的速度是一日千里之外，與各領域的連結和合作也是進行得如火如荼。為促進國內科技與教育的技術整合、應用創新與產業育成，深耕XR領域多年，台灣指標性的XR大廠宇萌數位科技，結盟輔仁大學與臺灣兒童科普第一品牌「Newtonkids」簽署「元宇宙前瞻計畫」合作備忘錄（MOU），並於2022年7月6日共同舉辦「2022邁向元宇宙──輔仁大學&Newtonkids&宇萌數位產學合作啟動簽約儀式」，正式宣布積極推動產業供應鏈的交流整合，期盼藉由產學三方的緊密策略聯盟，吹響元宇宙創新教育的號角。

　　宇萌、輔大與Newtonkids三方簽署「元宇宙前瞻計畫」MOU儀式於2022年7月6日在南港軟體園區舉行，由輔仁大學副校長謝邦昌、Newtonkids董事長黃崇城與宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席。計畫將Newtonkids多年來積累的優質科普素材，透過宇萌數位所提供的XR技術與平台編輯器平台，將平面紙本的內容翻新為可互動的XR立體資訊，並藉由輔仁大學豐沛的學術及人才培育資源，大力推行XR「元宇宙」教育新方法並納入教學體系，為對相關領域感興趣的莘莘學子提供職場銜接管道，促進產學合作再升級，組建國內元宇宙教育的全齡生態圈。

　　Newtonkids 在台灣最著名的是牛頓自然教科書和「新小牛頓雜誌」、「少年牛頓雜誌」和「阿思克玩科學」等兒童科普教育產品，強調生活化的科普，將深奧的科普知識，以平易近人的圖解方式呈現，深入學校教學體系、每個家庭和安親課輔系統中，廣受各方肯定和支持。在這一波數位浪潮與元宇宙的浪頭下，Newtonkids同意釋放積累的大量內容素材與國內知名XR廠商宇萌數位科技，以及擁有13個學院領域橫跨文、法、商、理工、醫學的輔仁大學三方結盟合作，一定會讓產業界、教育界和出版界，有眼睛一亮的創新發展，值得大家期待。

▲輔仁大學副校長謝邦昌、好頭腦文教事業（小牛頓）董事長黃崇城與宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學副校長謝邦昌、好頭腦文教事業（小牛頓）董事長黃崇城與宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席。（圖／輔仁大學提供）

　　本身也是AI專家的輔仁大學謝邦昌副校長表示「Newtonkids的內容、XR大廠宇萌數位的科技技術，加上多元跨域學生數最多的綜合大學，強強結合的力量，讓元宇宙的世界更加豐富」。宇萌數位科技的執行長白璧珍則提到，「我們很高興能邀請到輔大及Newtonkids，來推動全新型態的教育體驗XR元宇宙，透過密切的產學合作，讓XR可以得到更大程度的應用，也讓這些珍貴的產業知識得以系統性的傳遞給下個世代、下下個世代……相信在三方資源的挹注下，能夠打造出國內智慧教育的完整生態鏈，進而帶動台灣元宇宙產業的永續發展。」

　　「元宇宙」當道，為真正落實XR產業的推動與人才培育使命，宇萌數位科技與輔大、Newtonkids所合作簽署的「元宇宙前瞻計畫」，旨在以AR、VR、MR之虛實科技技術，將包含XR本身在內的知識轉譯成大朋友、小朋友都能吸收運用的趣味內容，在橫跨不同教育世代Newtonkids與輔仁大學攜手並進之下，期待翻轉國內的教育型態，並預期將此模式複製推廣至幼教、學校、補教、家庭等各領域之學習場域，為全齡教育注入不同以往的新興氣象，進而提升台灣整體的「元宇宙」競爭力。
本次合作簽約啓動在南港軟體園區服務中心協助下完成，未來輔仁大學也會與南港軟體園區廠商有更多的互動與合作交流。
 

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