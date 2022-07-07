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美軍直升機出包！運輸箱脫落「5飛彈墜海」　海軍急搜尋

▲▼ 美軍MH-60S示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍一架MH-60S直升機出現吊索裝備故障，機上載運飛彈的2個儲運箱墜海。（示意圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一架MH-60S「騎士鷹」直升機6月飛越太平洋上空執行任務，但期間2個裝著5枚飛彈的儲運箱卻墜入海中。美軍海軍已證實此事並說明，當時直升機的吊索裝備故障，才會發生這起事件，目前仍持續搜索飛彈箱的下落。

綜合美媒Newsweek、NBC 7 San Diego等報導，事發於6月17日，隸屬於海軍第21直升機海上作戰中隊的MH-60S直升機升空，飛往兩棲突擊艦「艾塞克斯號」（Essex）。但就在這趟途中，2個裝有5枚RIM-116滾體飛彈（RIM-116 Rolling Airframe Missile）的儲運箱從機身脫落，墜入加州南方的太平洋中。

RIM-116滾體飛彈是一款輕型、點防禦艦對空飛彈，飛行時彈體會不斷滾轉，主要用來攔截巡弋飛行型態的反艦飛彈與其他具有威脅性的飛行器。

▲▼ 美軍MH-60S示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

對此，海軍發言人奧洛克（Brian O'Rourke）表示，因飛彈缺少部分零件，不太可能在水下引爆。美國海軍航空兵發言人布萊爾（Ensign Bryan Blair）進一步說明，這是因為飛彈處於封裝運輸狀態，缺少啟動的關鍵零件，不過美國海岸警衛隊已要求平民暫時避開該海域，因為海軍仍在持續尋找這批失蹤的飛彈。

依據海軍聲明，海軍將動用一切資源，包括與當地機構合作，定位、打撈這些飛彈，相關搜尋行動將無限期進行。美國海軍安全司令部已把此事件列為「A級事故」。

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