搶好康別錯過！宜蘭市場與夜市推銅板半價購　50元買百元商品

▲▼宜蘭市長江聰淵代言宜蘭市場與夜市推銅板半價購活動。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「只要50元就能買到百元商品！」配合經濟部針對傳統市場與夜市的「半價銅板購」行銷活動，宜蘭市老字號的南館市場、綠九市場與東門夜市分別推出實用商品、特色食材與人氣美食，要讓消費者只用50元銅板，就能把價值百元以上超值商品帶回家。

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宜蘭市公所配合經濟部「半價銅板購」活動，攜手參與活動的市場及夜市自治會進行聯合宣傳。包含東門夜市、綠九市場與南館市場3處，預計每週各提供400份超過百元的超值商品，消費者只須以50元的銅板價就能購得。

市長江聰淵今(5)日為業者打氣並領銜宣傳，強調他是在傳統市場長大的孩子，深刻瞭解市場業者的辛勞與面臨的困境，「不論是傳統市場或夜市，面對消費習慣的轉變，如何順應時代潮流，提供更好的服務是公所持續努力提供協助的方向。」

「半價銅板購」活動依參與市場不同，遊戲規則也有差異，綠九市場與東門夜市採先行購券方案，只要先在市場活動攤位以50元購買兌換券。再持券到當日商品指定攤商處即可直接換取市價百元以上商品；老字號的南館市場(地下室)則是由消費者先行於市場消費50元以上，即可至活動攤位出示證明，領取兌換券，再到可兌換攤位換取商品。

活動期間為7月6日起，綠九市場每週3至週6，上午8時開放購券，當日限量100份，南館市場為每週3上午8時起，限量400份，東門夜市則是每週六晚上6時起，同樣限量400份，總活動期共4週，想要搶優惠的民眾建議盡早前往，活動商品各市場每日推出皆不同，詳情可上Facebook搜尋「來宜蘭‧踅市場：市場放送頭」查看(實際商品仍以各市場現場公布為準)。