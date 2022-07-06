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國三生驚見房內有「鬧鐘針孔」！網看細節傻了：是私人訂製的

▲▼ 學生,念書,課後輔導。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一名自稱國三生的網友PO文抱怨父母在房內裝針孔攝影機，圖與本文無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我真的在這個家裡，沒有感到任何一絲絲的尊重和隱私」一名自稱是國三剛會考完的學生網友，在臉書發文向家長喊話，希望父母可以尊重他的隱私及意願，引起6000多名網友朝聖討論。此外，有網友發現這組針孔攝影機與市售款不同，疑似自己組裝而成。

該名學生疑似怕被父母認出，特意創立一個新帳號「林名氏」；他表示，他是今年的會考生，本來滿心期待升上高中的生活，但因成績不理想，家中這陣子的氣氛都很陰暗，除了父母擔心高中會在哪之外，他自己也深受打擊。

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然而，他與父母一起排志願時，雙方因意見相左而發生爭執，不論他如何表明自己的想法，換來的都是反駁，最後在父母不聽他解釋，並將他手中的紙張搶走時，讓他再也無法忍受，情緒瞬間爆發並回到房間冷靜，「我要跟各位明智的家長講，聽聽我們的意見吧！我們不再是那個小小幼稚的小孩了，雖然我們有很多事情還需要學習，但是我們真的長大了，我們可以為自己的選擇負責、我們再兩年就可以考駕照了，我們真的不是那個可愛的小孩了。」

原PO說，他在房間冷靜時，意外看到鬧鐘裡有疑似鏡頭的東西，他用螺絲起子撬開後發現真的有針孔鏡頭，「我心裡那時候已經爆了，你們不聽我們的意見還監視我…我真的在這個家裡，沒有感到任何一絲絲的尊重和隱私，我們的意見不被當意見，我們的隱私可以亂窺看」，「我們不是監獄裡的犯人，我們更不是活在動物園裡的動物，為何我們沒有得到任何的尊重和隱私？我懂各位家長對孩子們的擔心和操心，但是我們已經長大了，我們不再是以前無知的小朋友了，請把我們當大人看可以嗎？」

最後，原PO向家長們喊話，「我們的想法你們可以好好去聆聽嗎？我們的隱私可以幫我們保護嗎？你們可以互相索取教導的經驗，但是請留給我們一點點尊重和隱私，謝謝各位家長」，並於文末附上鬧鐘針孔的照片。

▲▼國三生填志願跟父母大吵　回房驚見「鬧鐘針孔」崩潰PO網　6000人戰翻。（圖／翻攝林名氏臉書）

▲原PO在鬧鐘中發現針孔攝影機。（圖／翻攝林名氏臉書）

該文PO出後不到1天吸引6000多名網友朝聖，「太誇張了，仔細找找，搞不好不只一個」、「這違法了吧？」「你的壓力一定很大，秀秀」、「歡迎來到亞洲，孩子」、「你沒有冒犯到誰，而且，以要升高一的年紀來說，你的言論非常的成熟了。雖然沒辦法對你爸媽的行為說什麼，但我還是覺得，你的表達非常的好」、「你的父母心理生病了，我說真的」、「你是不會在洋芋片裡面放手機看影片喔，夜神月就是在整房間的監視器下洗掉奇樂的嫌疑啊」。

也有人質疑原PO自導自演，「編的還算可以看，但離出版還很遠」、「這故事有點俗套」、「寫得不像16歲的邏輯和文句」。

對此，有網友認為，「我不知道大家懷著什麼心態去看這個po，可是沒必要把事情弄得那麼複雜，就是一個16歲青少年發的一個文章。那些說自導自演沒憑沒據，那些說不是自導自演也沒有證據，希望大家懷著看看理解的心態看完就算」、「說自導自演的有點誇張了吧，你也不清楚對方的處境，別亂說話」。

也有專業網友分析針孔照片，「仔細看看，PCB後有一塊WiFi模組，這是可以遠端監看的版本」、「這套是用零散件組裝出來的不是全套成品欸，而且上面的梯形插頭跟sd卡槽，代表是專門設計的，量身訂做來監視的」、「居然是這種零件組成的而不是有殼裝的針孔…代表這不是買來的，是有人組裝的。如果你爸媽不是相關類科，那就是有朋友或團體幫他們做的，這樣，若你的同學有爸媽跟你的爸媽很麻吉，那你要請你的同學小心自己的鬧鐘」。

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