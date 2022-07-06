2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

▲今日為「2022竹塹中元城隍祭」宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

竹塹中元城隍祭今年強勢回歸，7月28日盛大起跑！新竹市政府第七度與新竹都城隍廟合作舉辦「竹塹中元城隍祭」，秘書長陳章賢表示，邀請國人來都城隍廟消災祈福，感受百年城隍文化底蘊，參與「福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」四大活動，更要來趟新竹小旅行，享用廟口小吃與巷弄美食！

陳章賢秘書長表示，新竹市雖然是座小城市，但很偉大，不僅有科學園區、五個大學，還有深厚歷史文化，舊城區古蹟密度相當高，其中都城隍廟最為重要，不只廟宇位階最高、區位重要，歷史更是相當悠久，已有270餘年，歡迎國人暑假期間來新竹參加竹塹中元城隍祭，消災解厄保平安。

新竹都城隍廟表示，以往年輕人對扛「夯枷」，存在著「戴上夯枷如同罪犯」的刻板印象，最早不到20人參與，自從與新竹市政府合作辦理城隍祭後，逐漸扭轉刻板印象，如今已有超過上千人次參與。總幹事鄭耕亞強調，一年一度的夯枷活動，象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，呼籲全國民眾有機會的話一定要來新竹走走，一同參與宗教盛典。

民政處長張力可表示，竹塹中元城隍祭已漸漸成為新竹人的重要宗教盛會，今年也特別邀請太子表演藝術團，由五路財神陣呼應財神信仰，戲曲與特技元素交互運用。另外，8月12日重頭戲賑孤繞境當天他們也會進行定點式的表演，大家千萬不要錯過。

民政處表示，「2022竹塹中元城隍祭」除了四大活動之外，遶境賑孤在都城隍廟裡也會有擲筊送好禮的活動，只要向城隍爺誠心擲三杯聖筊，就能獲得今年竹塹中元城隍祭精美小禮品鑰匙圈跟一卡通，活動也有推出四款紀念明信片，數量有限，已經開始發放，民眾可至新竹都城隍廟服務台、市府一樓服務台、三區區公所服務台、稅務局服務台及文化局服務台免費領取。

今日宣傳記者會由太子表演藝術團演出拉開序幕，綜藝女王楊繡惠也擔任嘉賓、獻唱《一支喇叭吹歸眠》，並和陳章賢秘書長、城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞等人一齊為活動揭開序幕，議員劉康彥、陳建名、廖子齊、李妍慧、林彥甫、陳致雄、顏政德、吳青山、徐信芳、鍾淑英、蕭志潔、鄭美娟、曾資程、施乃如、蔡惠婷、黃文政、黃美慧、柯建銘總召特助林盈徹及多位里長均到場共襄盛舉。

「2022竹塹中元城隍祭」：

◎國曆7月28日（農曆6月30日），「福門大開，神鬼啟航」

◎國曆7月29日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」

現場報名：即日起至111年7月24日截止。

網路報名：即日起至111年7月28日截止。

報名網址：https://2022duchenghuang.weiling.org.tw/

◎國曆8月10日（農曆7月13日）「查夜暗訪，祈福平安」

◎國曆8月12日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」

更多「2022竹塹中元城隍祭」活動詳情，請見「新竹市 新鮮事」、「新竹市政府民政處」及「新竹都城隍廟」粉絲專頁。

▲藝人楊繡惠邀請大家到新竹城隍廟參加活動、吃東西。（圖／新竹市政府提供）