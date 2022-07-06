　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

▲今日為「2022竹塹中元城隍祭」宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲今日為「2022竹塹中元城隍祭」宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 簡舒祺／新竹報導

竹塹中元城隍祭今年強勢回歸，7月28日盛大起跑！新竹市政府第七度與新竹都城隍廟合作舉辦「竹塹中元城隍祭」，秘書長陳章賢表示，邀請國人來都城隍廟消災祈福，感受百年城隍文化底蘊，參與「福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」四大活動，更要來趟新竹小旅行，享用廟口小吃與巷弄美食！

陳章賢秘書長表示，新竹市雖然是座小城市，但很偉大，不僅有科學園區、五個大學，還有深厚歷史文化，舊城區古蹟密度相當高，其中都城隍廟最為重要，不只廟宇位階最高、區位重要，歷史更是相當悠久，已有270餘年，歡迎國人暑假期間來新竹參加竹塹中元城隍祭，消災解厄保平安。

新竹都城隍廟表示，以往年輕人對扛「夯枷」，存在著「戴上夯枷如同罪犯」的刻板印象，最早不到20人參與，自從與新竹市政府合作辦理城隍祭後，逐漸扭轉刻板印象，如今已有超過上千人次參與。總幹事鄭耕亞強調，一年一度的夯枷活動，象徵贖清自身罪惡，同時也化解前世累積的孽障，呼籲全國民眾有機會的話一定要來新竹走走，一同參與宗教盛典。

民政處長張力可表示，竹塹中元城隍祭已漸漸成為新竹人的重要宗教盛會，今年也特別邀請太子表演藝術團，由五路財神陣呼應財神信仰，戲曲與特技元素交互運用。另外，8月12日重頭戲賑孤繞境當天他們也會進行定點式的表演，大家千萬不要錯過。

民政處表示，「2022竹塹中元城隍祭」除了四大活動之外，遶境賑孤在都城隍廟裡也會有擲筊送好禮的活動，只要向城隍爺誠心擲三杯聖筊，就能獲得今年竹塹中元城隍祭精美小禮品鑰匙圈跟一卡通，活動也有推出四款紀念明信片，數量有限，已經開始發放，民眾可至新竹都城隍廟服務台、市府一樓服務台、三區區公所服務台、稅務局服務台及文化局服務台免費領取。

今日宣傳記者會由太子表演藝術團演出拉開序幕，綜藝女王楊繡惠也擔任嘉賓、獻唱《一支喇叭吹歸眠》，並和陳章賢秘書長、城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞等人一齊為活動揭開序幕，議員劉康彥、陳建名、廖子齊、李妍慧、林彥甫、陳致雄、顏政德、吳青山、徐信芳、鍾淑英、蕭志潔、鄭美娟、曾資程、施乃如、蔡惠婷、黃文政、黃美慧、柯建銘總召特助林盈徹及多位里長均到場共襄盛舉。

「2022竹塹中元城隍祭」：
◎國曆7月28日（農曆6月30日），「福門大開，神鬼啟航」
◎國曆7月29日（農曆7月1日）「揪團夯枷，消災解厄」
現場報名：即日起至111年7月24日截止。
網路報名：即日起至111年7月28日截止。
報名網址：https://2022duchenghuang.weiling.org.tw/
◎國曆8月10日（農曆7月13日）「查夜暗訪，祈福平安」
◎國曆8月12日（農曆7月15日）「城隍威巡，遶境賑孤」

更多「2022竹塹中元城隍祭」活動詳情，請見「新竹市 新鮮事」、「新竹市政府民政處」及「新竹都城隍廟」粉絲專頁。

▲藝人楊繡惠邀請大家到新竹城隍廟參加活動、吃東西。（圖／新竹市政府提供）

▲藝人楊繡惠邀請大家到新竹城隍廟參加活動、吃東西。（圖／新竹市政府提供）

ET快訊
黃嘉千「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光
獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場
攻頂雪山！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡
救了立委蔡易餘一命的車是它！被撞翻覆僅輕傷
下班帶傘！11縣市大雨特報　下週可能又有颱風
星巴克連續3天買一送一！　少見的週末優惠來了
黃嘉千陷《爸爸去哪兒》魔咒！　播出9年「4對夫妻離婚」
劉子銓謝趙小僑生女寶　「出門還視訊」變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中國際會展中心今上梁　盧秀燕：承載中部產業界最大期待

南投開放年滿60歲原民使用敬老愛心卡　月享1千元額度和客運服務

2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲：遠離築巢區守護育嬰房

鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

建立「救災基本小隊帶隊官」機制　落實管理健全救災效率

南青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

台中國際會展中心今上梁　盧秀燕：承載中部產業界最大期待

南投開放年滿60歲原民使用敬老愛心卡　月享1千元額度和客運服務

2022竹塹中元城隍祭　陳章賢邀國人來趟新竹小旅行！

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲：遠離築巢區守護育嬰房

鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動　向縣府反映希望活動續辦

眼鏡男「出沒」彰化豪宅！偷了女主人私房錢　驚悚畫面曝光

建立「救災基本小隊帶隊官」機制　落實管理健全救災效率

南青少年職涯規劃研習營　助青年學子做好職涯規劃

感謝醫護守護防疫　憶霖企業捐贈數間醫院物資並肩抗疫

2022年台南芒果評鑑結果揭曉　 農民康英滄獲得特等獎殊榮

帶友回家躲雨「房東隔天逼搬離」押金沒收　她怒：房間被裝監視器

台積電大將傳投靠英特爾　分析師：只挖一人難複製完整成功經驗

陳彥婷兒子手好了！二度就醫「結果翻轉」：超棒的…2點建議爸媽

統一獅調整投手輪值　柯瑞休2天先發抗龍

「關埔有變電廠」房價仍噴7字頭　網戰翻！當地人認了：沒啥好處

遇到超崩潰！網熱議4大惡鄰居行為　最怕半夜惱人「腦神經都衰弱了」

黃嘉千是富家千金「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光

他加班賣肝賺罐罐！開鏡頭見軟爛柴翻肚　還意外曝光「命苦亮點」

eMoving白牌快充電動機車「進軍小琉球」！下一站蘭嶼3年投1000台

鄰居冷氣太吵！93歲勇伯夜爬遮雨棚　剪管線嗆鄰「壞了都不修」

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

日月潭「魚虎球」寶寶估8月爆發

司機國道停路肩捆貨　遭撞飛不治

黃偉哲Po泳池照　底下留言全歪樓

台南運河「救生讚」再度搶救人命

台南安南區透天厝傳火警住警器大響

2022連江縣長選戰　曹爾元：文化讓家園偉大

眼鏡男「出沒」彰化豪宅　偷了女主人私房錢

設罝住宅用火災警報器有用嗎？

「抽百萬好禮」大放送

建立「救災基本小隊帶隊官」機制

2022台南購物節7月開跑

日光巴黎積欠薪水歇業　高雄市府出手了

屏東市長參選人周佳琪服務處6日成立

高雄麵包店無預警關門！年輕人嗆：欠錢不還

更多熱門

相關新聞

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲請遠離築巢區

香山沙丘小燕鷗繁殖季　市府籲請遠離築巢區

新竹市香山濕地南段沙丘，近日觀察到多處小燕鷗築巢孵蛋，市府呼籲民眾遠離小燕鷗築巢區香山沙丘，一起守護小燕鷗育嬰房，香山濕地是國家級重要濕地，也是新竹市濱海野生動物保護區，除申請外不得進入，違者最高可處新臺幣25萬元罰鍰。

論文都親身努力完成　林智堅譴責國民黨

論文都親身努力完成　林智堅譴責國民黨

「2022竹塹國樂節」7/9日登場

「2022竹塹國樂節」7/9日登場

蘇貞昌：超過八成新竹市民幸福感滿滿

蘇貞昌：超過八成新竹市民幸福感滿滿

對輪椅族不友善！短短路程「過五關斬六將」　他轟林智堅：只包裝成果

對輪椅族不友善！短短路程「過五關斬六將」　他轟林智堅：只包裝成果

關鍵字：

新竹市竹塹中元城隍祭

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面