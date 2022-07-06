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47歲男歌手骨髓癌確診2年病逝　醫提醒「症狀常見卻不易診斷」

▲音樂人葉勝欽因骨髓癌病逝。（圖／翻攝自Facebook／「葉勝欽」）

▲台語歌手葉勝欽因骨髓癌病逝。（圖／翻攝自Facebook／「葉勝欽」）

記者高堂堯／南投報導

台語歌手葉勝欽於2年前發現罹患骨髓癌，今年3月病逝、享年47歲，讓許多親友及粉絲都相當震驚；醫師表示，多發性骨髓瘤的症狀相當常見，容易被誤會是其他慢性疾病，導致診斷不易，提醒當出現全身疼痛、貧血、骨折、腎衰竭、反覆感染等症狀，應警覺可能是多發性骨髓瘤之徵兆。

衛福部南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方指出，多發性骨髓瘤（multiple myeloma）是骨髓中的漿細胞在骨髓裡面發生病變、異常增生所引起的血液性癌症；當發生在單一部位上時，稱為漿細胞瘤（plasmacytoma），大部分的漿細胞則會侵犯全身的骨頭、骨髓，引起疼痛、骨質疏鬆甚至骨折等症狀，因此通常稱為多發性骨髓瘤。

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陳筠方表示，癌細胞在骨髓空間裡大量增加，會壓縮到正常造血細胞的生存空間，因此常伴隨貧血；其特性是會分泌大量而異常的免疫球蛋白，不但無法增加抵抗力，反會累積在腎臟造成傷害，造成很多病人也會有腎功能不良的情況、甚至得靠洗腎保命，好發於年長者，而且男性比女性多。

▲南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方示範以核子醫學骨掃描檢查發現病灶。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院血液腫瘤科主任陳筠方示範以核子醫學骨掃描檢查發現病灶。（圖／衛福部南投醫院提供）

陳筠方指出，多發性骨髓瘤會導致多面相的症狀（包含骨頭痛、貧血、腎功能差），但在臨床上都不少見，尤其是老人家若全身痠痛、骨質疏鬆等，常被誤以為是老化常見現象，因此不易診斷，有賴於醫師的警覺性，往往要會診多個科別，安排一系列檢查才有機會確診。

陳筠方說，雖然多發性骨髓瘤難以治癒，但許多患者接受治療後可減輕症狀和併發症，維持良好生活品質：醫師會依患者狀況，安排口服或注射針劑等化療藥物，並適時安排放射線治療及支持性療法等，甚至考慮自體骨髓移植，以求更低的復發風險；他提醒患者需持續追蹤檢查，即早發現問題，儘早介入治療，以獲得較佳治療效果。

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