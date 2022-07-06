華中橋2機車相撞騎士慘摔　路過好心人拿外套幫遮陽

▲華中橋往台北機車道，6日上午發生5台機車追撞事故。（圖／翻攝《記者爆料網》）

記者邱中岳／台北報導

連接雙北市的華中橋，在6日上午8時許，新北市往台北方向發生2台機車追撞事故，警方獲悉後趕往現場，現場有2人當場倒臥在地，因天氣炎熱，路過的好心騎士停下來，拿外套替倒臥在地的傷者遮陽，另名倒地傷者則由1名女子在旁照顧，警方到場後將受傷人等送醫救治。

警方調查，6日上午8時許，連接雙北市的華中橋機車引道，發生2台機車追撞事故，2名騎士當場倒臥地上，3名機車騎士經過，當即將車停在路邊，下車協助倒地的2人。

▲華中橋往台北機車道發生5台機車追撞事故，因天氣炎熱有人拿外套替倒地傷者遮陽。（圖／翻攝《記者爆料網》）

路過協助的民眾也拍下照片，照片中可以看到1名騎士倒臥地上，由於天氣炎熱，路過的好心騎士立刻拿出外套，替倒地傷者遮陽；一名女子也蹲在另一個倒地騎士身邊，關心其身體狀況。

警消獲報後抵達現場，發現2名騎士全身多處擦挫傷，緊急送往醫院救治；警方後續了解，當時21歲的陳姓男子騎車沿著華中橋往台北方向，準備變換車道時，與直行的91歲的蔡姓駕駛發生碰撞，2人當場摔倒，所幸僅四肢擦挫傷，2人並無酒駕狀況，將進一步釐清肇事責任。