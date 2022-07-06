　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

華中橋2機車相撞騎士慘摔　路過好心人拿外套幫遮陽

▲▼華中橋往台北機車道，在6日上午發生5台機車追撞事故。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲華中橋往台北機車道，6日上午發生5台機車追撞事故。（圖／翻攝《記者爆料網》）

記者邱中岳／台北報導

連接雙北市的華中橋，在6日上午8時許，新北市往台北方向發生2台機車追撞事故，警方獲悉後趕往現場，現場有2人當場倒臥在地，因天氣炎熱，路過的好心騎士停下來，拿外套替倒臥在地的傷者遮陽，另名倒地傷者則由1名女子在旁照顧，警方到場後將受傷人等送醫救治。

警方調查，6日上午8時許，連接雙北市的華中橋機車引道，發生2台機車追撞事故，2名騎士當場倒臥地上，3名機車騎士經過，當即將車停在路邊，下車協助倒地的2人。

▲▼華中橋往台北機車道，在6日上午發生5台機車追撞事故。（圖／翻攝《記者爆料網》）

▲華中橋往台北機車道發生5台機車追撞事故，因天氣炎熱有人拿外套替倒地傷者遮陽。（圖／翻攝《記者爆料網》）

路過協助的民眾也拍下照片，照片中可以看到1名騎士倒臥地上，由於天氣炎熱，路過的好心騎士立刻拿出外套，替倒地傷者遮陽；一名女子也蹲在另一個倒地騎士身邊，關心其身體狀況。

警消獲報後抵達現場，發現2名騎士全身多處擦挫傷，緊急送往醫院救治；警方後續了解，當時21歲的陳姓男子騎車沿著華中橋往台北方向，準備變換車道時，與直行的91歲的蔡姓駕駛發生碰撞，2人當場摔倒，所幸僅四肢擦挫傷，2人並無酒駕狀況，將進一步釐清肇事責任。

ET快訊
LIVE／黃嘉千認婚變夏克立　男星一句話外界看貓膩
快訊／林智堅告了「加重誹謗」！　反擊王鴻薇
沒錢買油買糧！「這國」宣告破產　急向俄羅斯求援
難甩「黃嘉千老公」標籤！　夏克立離台追夢近況曝
雪東攻頂把友人11歲女兒「獨留哭坡」　原PO道歉：不智之舉
快訊／竇智孔爆氣PO文「下課粒是垃圾」！　大動作開罵
高雄「16位傳奇人物」挖出！　在地人抖：8+9也怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

世界警消運動會徐國勇授旗　不開放採訪避談警政人事問題

被指論文抄襲！林智堅反擊王鴻薇　委任律師提告加重誹謗

一句「差10元嗎」遭網狂嗆支那人　麵館闆娘哭整天不忍了：要告

疫情影響2.5噸日本食品賣不掉　無良老闆改期限...100萬換緩起訴

公園抽菸被勸導嗆「我沒通緝啦」　警員一按電腦...鐵齒男秒臉綠

華中橋2機車相撞騎士慘摔　路過好心人拿外套幫遮陽

雪東攻頂把友人11歲女兒「獨留哭坡」　原PO道歉：不智之舉

碰撞畫面曝！蔡易餘座車路口飆撞轎車　「噴飛翻覆」3傷送醫

快訊／西濱聯結車酒駕又闖紅燈　白車被撞成廢鐵駕駛重傷慘死

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

朱俐靜演唱會成回憶...　永遠記得那個愛唱歌的妳

台大生暑假超自律日常 一周天天早起看書8小時

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

世界警消運動會徐國勇授旗　不開放採訪避談警政人事問題

被指論文抄襲！林智堅反擊王鴻薇　委任律師提告加重誹謗

一句「差10元嗎」遭網狂嗆支那人　麵館闆娘哭整天不忍了：要告

疫情影響2.5噸日本食品賣不掉　無良老闆改期限...100萬換緩起訴

公園抽菸被勸導嗆「我沒通緝啦」　警員一按電腦...鐵齒男秒臉綠

華中橋2機車相撞騎士慘摔　路過好心人拿外套幫遮陽

雪東攻頂把友人11歲女兒「獨留哭坡」　原PO道歉：不智之舉

碰撞畫面曝！蔡易餘座車路口飆撞轎車　「噴飛翻覆」3傷送醫

快訊／西濱聯結車酒駕又闖紅燈　白車被撞成廢鐵駕駛重傷慘死

抗長新冠！屏東基督教醫院推「自強清毒二號」營養點滴

林智堅抄襲風波擺不平　國民黨加碼爆94.1%全部都抄襲

高空平台中間有洞！女護士玩溜索意外摔入　男友面前墜20m斃命

試・開箱／美唇PR值飆升！邊上妝邊敷唇膜好奢華　細緻嫩唇直接輾壓同齡人

姚元浩為養賽車隊月燒百萬！親曝沒錢賺也要做　原因只有一個

意外流產！她竟遭控「持刀砍死親生女嬰」　要關50年

驚人！郭婷筠、余祥銓合甩近50公斤　大方分享「秘密武器」

踏入基隆「委托行」老街尋寶玩樂！精選6間老宅店舖＋音樂咖啡廳

「鬼門關走一遭」蔡易餘回憶驚險過程！　司機撞破擋風玻璃飛車外

調薪獎金縮水？交長打臉中華快遞老董　「加薪5千與獎金無關」

社會熱門新聞

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

快訊／立委蔡易餘車禍！座車嚴重毀損　送醫救治中

女遺失Apple Watch　拾獲者竟來電：幫解鎖

第一女優票選！吳夢夢跟娃娃都輸「她」

「醫師好辣」偷情名醫被拍　因150萬影片遭流出

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

Apple Watch變她的　失主要國賠

噴藥驅蛀蟲竟沒清場　害1家4口中毒4歲女童慘死

醫師好辣名醫「不倫美女業務」愛家形象毀　跟拍影片藏貓膩

畫面曝！蔡易餘座車飆撞轎車「噴飛翻覆」3傷送醫

立委集體收賄案判決出爐！蘇震清遭重判10年

小五男童遭霸凌「波比跳」　二審獲國賠

一家人睡覺中毒　除蟲毒死4歲女

更多熱門

相關新聞

即／西濱聯結車酒駕闖紅燈　白車駕駛遭撞送醫亡

即／西濱聯結車酒駕闖紅燈　白車駕駛遭撞送醫亡

台61線西濱快速公路北上83.5公里與香山聯絡道交界路口處，今天（6日）清晨近6時半發生重大車禍，一輛聯結車路口闖紅燈撞擊兩部轎車，造成白色轎車廖姓男駕駛當場無生命跡象，經送醫搶救不治，另一部自小客車駕駛輕傷、聯結車駕駛輕傷，而聯結車駕駛酒測值0.39。

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

快訊／西濱重大車禍！聯結車、2轎車追撞　1命危2傷

機車壞了！到車行估價要收費他問

機車壞了！到車行估價要收費他問

即／國1后里段「5車追撞」嚴重回堵

即／國1后里段「5車追撞」嚴重回堵

紅綠燈壞了　小貨車與轎車路口相撞

紅綠燈壞了　小貨車與轎車路口相撞

關鍵字：

華中橋外套車禍

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

瘦子帶孕妻住渡假村被拍：不會再去了

黃嘉千脾氣失控　夏克立：我不是妳助理

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

3000公尺跑15分鐘很難？　館長：X你娘

嬤幫孫看功課簽2字！媳婦笑瘋：可愛的婆婆

陳明通指導173名碩博士「僅5人開放電子全文」　名單驚人！

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

黃嘉千認了「問題都在」！

小英「台北市長」人選是他　內幕曝

蛋黃區超隱密豪宅完工10年沒賣掉　房仲緩頰：屋主挑買家

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面