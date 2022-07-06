快訊／幼兒莫德納抵台　指揮中心14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7/6）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。莫德納幼兒劑型疫苗今（6）日抵台，總計有45萬劑可以提供90萬名6個月至5歲幼兒施打，經過檢驗封緘，最快21日就可以開打，相關情況預計記者會中說明。

由於幼兒莫德納並未先提供標準品供測試，抵台後仍需2週檢驗封緘時間，莊人祥昨日說明，這批疫苗估計7月20日可完成封緘檢驗，21日配送，預計當天下午起就可以接種，不過這仍是暫訂，得視情況調整。

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指揮中心說明，6個月至5歲幼兒莫德納建議經醫師評估後接種，以降低染疫後重症及死亡之風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4-8週以上。至於接種部位，原則建議末滿2歲嬰幼童接種大腿前外側股外側肌，2歲以上幼童接種非慣用手的上臂三角肌。

首批Novavax疫苗50.4萬劑6月30日抵台，預計在一週內完成封緘檢驗，7月8日開打，而目前已知台北市準備2.5萬劑量能，各縣市分布情況如何？莊人祥說明，會將50萬劑量先分出38萬劑分配至地方，後續若有縣市接種情況不錯，就會再從中央保留12萬劑進行補充，或者從其他縣市互相支援；若中央、地方庫存量低於一定程度，將在額外進行Novavax叫貨。