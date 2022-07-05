練氣功25年！李家超央視受訪讚：每日練很養生　曾說已不太看醫生

▲李家超央視受訪談練習氣功25年。（圖／央視）

記者鄭思楠／綜合報導

已正式履職特首的李家超4日接受大陸官媒《央視》新聞節目訪問，他在節目中講述了自己這幾日的工作情況，並表示要負責任，做好香港事。在訪問中，主持人白岩松問及以何種方式鍛煉身體，李家超透露，自己氣功修養已過25年，所以每天都練，這種養生方法非常有效。

李家超近日接受央視專訪，細訴自已熱愛運動，更鍾情練習氣功，不知不覺已練氣功超過25年了。影片4日上線，短短一天內已經累積超過20萬點閱，引發大陸網友熱烈討論。

李家超在節目中回答，「我以前是紀律部隊的，所以在運動方面都是有興趣的。但是我不是一個有成績的遠動員，但是我是跑步，也游泳，也打乒乓球（台稱桌球），這幾方面都有興趣。」

他並透露，自己做得多的就是練氣功，「我氣功方面的修養已經超過了25年了。所以現在我每天都抽一點時間，去練一下氣功。對我來講也是一個非常有效的養生的一個方法。」

香港中通社6月6日曾報導，李家超表示，自己仍在練氣功，健康是因為20多年不去玩，而是投資在健康上，「這也讓我現在不需花錢看醫生，或者說不需要看太多醫生。人要決定自己走的路時也要有前瞻性，什麼是對自己最好的。對自己身體好，鍛煉身體，也是自強不息，否則沒有體能，也沒有精力去從事喜歡的事。」