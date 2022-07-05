餐飲大亨涉掏空案「棄千萬保金」淪通緝犯　哥哥內線炒股起訴

▲台北地檢署起訴和昇休閒公司前董座的哥哥涉嫌內線交易等罪。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾擁有多個知名餐飲品牌的和昇休閒集團的前董事長禹介民，因涉嫌掏空公司被起訴後逃亡，現遭通緝中，檢調另外查出，禹的哥哥、前董事禹介夫等人，分別涉嫌為了以現金增資等方式操控和昇股價，又再得知公司跳票的利空消息後，提前賣股避損，台北地檢署5日依違反《證交法》起訴禹介夫和董事長特助鄧淞元等4人。

曾上興櫃的和昇休閒開發公司，一度擁有麻布茶房、跳舞香水、元定食等多個知名連鎖餐飲品牌，在2018年間因董事長禹介民和特助鄧淞元等人，涉嫌虛偽增資、詐欺取得河灣渡假村產權等弊端，遭基隆檢調搜索並偵結起訴後，禹介民棄保潛逃，現正由基隆地院發布通緝，並沒收1千萬元保釋金。

幾乎就在基隆檢調偵辦掏空案期間，金管會察覺和昇股價有異常波動，經分析後移送檢調偵辦，發現和昇高層為了吸引投資人參與現金增資，涉嫌以公司資金購股，藉此墊高股價，同時也鼓勵員工認股。

到了2017年底，和昇傳出跳票7000萬元，因集團母公司、子公司都在同一辦公處所，有主管員工們疑似一聽到風聲，就馬上出脫手中持股，藉此閃避股價虧損，檢察官調查後，依違反《證交法》操縱股價、內線交易等罪，起訴禹介夫、鄧淞元等4人，另有1名胡姓員工雖也被移送內線交易罪，但經查明她在賣股時已經離職，無證據顯示能事先得知利空消息，因此獲不起訴處分。