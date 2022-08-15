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《一把青》拍攝地修復經費3億到位　2年後文創園區有樹屋、旅宿

▲醒村預計2024年修復完成，將成為北高雄岡山重要的文化青創基地。（圖／高雄市文化局提供）

▲醒村預計2024年修復完成，將成為北高雄岡山重要的文化青創基地。（圖／高雄市文化局提供）

記者許宥孺／高雄報導

立委邱志偉與高雄市副市長史哲於15日共赴岡山區醒村文化景觀公園進行視察，繼2021年爭取到文化部再造歷史現場1億元第一期修復經費後，今年在邱志偉的大力協助下爭取到2億第二期修復工程費用。連續2年共3億經費的核定，昭示著醒村全區修復經費全數到位，預計2024修復完成，配合整個87期重劃區未來的開發，醒村將成為北高雄岡山重要的文化青創基地。

▲立委邱志偉與高雄市副市長史哲共赴岡山區醒村文化景觀公園進行視察。（圖／高雄市文化局提供）

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▲立委邱志偉與高雄市副市長史哲共赴岡山區醒村文化景觀公園進行視察。（圖／高雄市文化局提供）

高雄是全台擁有眷村面積最大、三軍軍種齊全的城市。1940年代興建的醒村，全區1.72公頃保留有7棟建築物，日治時原作為海軍第六一航空廠工員宿舍，呈現兩層樓式單身宿舍和洋建築形式，戰後是空軍飛官宿舍，是少數2層樓形式的眷村建築樣貌。

2017年醒村全區登錄為文化景觀區，透過87期都市計畫讓醒村全區地權歸於市府，在2020年醒村戶外公園區域與工作站對外開放，這次文化部的再造歷史現場經費的核定，為高雄眷村的發展提供了很大的助益，岡山將由眷村蛻變成空軍文化園區。

▲1940年代興建的醒村，全區1.72公頃保留有7棟建築物，日治時原作為海軍第六一航空廠工員宿舍。（圖／高雄市文化局提供）

▲1940年代興建的醒村，全區1.72公頃保留有7棟建築物，日治時原作為海軍第六一航空廠工員宿舍。（圖／高雄市文化局提供）

副市長史哲表示，近期岡山的發展猶如空軍起飛般的發展迅速，醒村不僅具備有擁有歷史感的名字與建築群，更有他當年引進《一把青》電視劇影視音的元素，具備充足的文創發展的一切要素，他將這裡定位為大岡山地區的文創之星，是岡山地區發展文創產業的核心基地，修復同時開始進行相關進駐的計畫研擬，配合周遭87期的開發，讓修復與招商同步進行。

立委邱志偉表示，他爭取岡山眷村的發展超過10年了，很高興在這兩年爭取3億元經費下，醒村修復經費一次到位，期許這裡可以成為眷村文化創意園區，配合岡山在地的文化能量，如已經舉辦34年的阿公店文學獎，這裡可以讓文創工作者進駐、具備特色的圖書館等，讓醒村成為岡山別具特色的文創基地。

▲醒村舊的2層樓和洋式眷舍將以融合新舊的嶄新面貌對大眾開放。（圖／高雄市文化局提供）

▲▼醒村舊的2層樓和洋式眷舍將以融合新舊的嶄新面貌對大眾開放。（圖／高雄市文化局提供）

▲醒村舊的2層樓和洋式眷舍將以融合新舊的嶄新面貌對大眾開放。（圖／高雄市文化局提供）

文化局長王文翠表示，此次的修復將依照文化資產修復的原則，以日治時期基本建築構造作為基礎進行修復，並將尊重建築物的生命歷程，將帶著眷村記憶的增建物、牆面、磁磚等保留下來，讓醒村文化園區成為活的生態博物館，成為百年建築與台灣眷村的活教材。

王文翠指出，醒村7棟建築中，位於正中間的C棟毀損最為嚴重，屋頂全部塌陷且整棟建築完全與植物共生。故經過文化資產委員長時間討論後，決定尊重時間帶給建築物的時間痕跡，不強行將屋頂牆面修復回去，僅做結構支撐與安全性修復，讓醒村未來將擁有一座樹屋，是繼台南安平樹屋後，台灣第二座自然形成樹屋的建築。

▲醒村預計2024年修復完成，將成為北高雄岡山重要的文化青創基地。（圖／高雄市文化局提供）

▲醒村預計2024年修復完成，將成為北高雄岡山重要的文化青創基地。（圖／高雄市文化局提供）

王文翠表示，期許在2024年打開圍籬時，一座擁有文創商店、餐廳、旅宿、青創辦公室、樹屋、藝廊與空軍眷村史展覽等複合型文創園區，在岡山地區蔚然成村成為北高雄的文化新地標，延續青創HOUSE在左營鳳山的成功，成為全台灣眷村再造的典範。

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