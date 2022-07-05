「那段笑不停！」黃宣主持片段他讚翻　PTT也驚艷：被圈粉

▲黃宣（YELLOW）首度擔綱紅毯主持，出色的表現讓鄉民狂讚。（圖／攝影中心攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

第33屆金曲獎日前在高雄巨蛋盛大舉行，此次星光大道由黃宣（YELLOW）和陳明珠聯手主持，新穎的組合讓觀眾耳目一新。首次登場的黃宣表現亮眼，獲得網友高度評價。一名網友於PTT上發文大讚，黃宣的主持反應絕佳，在新生代中可以說是數一數二強，「完全是天生的藝人／主持人啊！」

原PO在PTT發文，說他看完金曲獎，唯一覺得驚豔的就是黃宣的主持，大讚黃宣的反應在新生代裡可以說是頂尖的，甚至比一些資深主持人還有趣，自己則在黃宣出場片段一直笑，「這完全是天生的藝人／主持人啊！那段我看到嘴巴一直開開的，笑不停。」

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不少網友也超有感，「真的滿厲害的」、「覺得主持得不錯呀」、「口才很好」、「前途不可限量+1」、「他是人才」、「我第一次看完星光大道，他很有趣」、「口條很好又不會搶來賓風采」、「明顯主持前功課有認真做啊」、「以一個主持新人來說很強吧 ！幾乎沒有冷場和結巴」、「臨場反應是自帶光環，真的就是吃這行飯的！」

▲有網友分析黃宣主持受人喜愛的原因，並表示他準備非常認真。（圖／攝影中心攝）

還有人分析黃宣的主持有幾點特別圈粉，包括準備工作非常認真，很多橋段看得出來不是單純唸稿，沒有尷尬的感覺，而且黃宣的幽默不是損人那種，非常有禮貌，更有網友直呼，「憑文化敏感度就屌打一半主持！」

不過，也有網友表示，每個人感受不同，沒有被打中，「講話速度太快！」、「不太習慣這種太奔放的風格」、「我覺得很有特色，但應該不會受中老年齡層討喜。」