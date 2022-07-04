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林楚茵見證台灣捐15萬美金給布達佩斯　助安置烏克蘭難民

▲▼林楚茵4日隨訪團一起見證台灣駐匈牙利大使劉世忠與布達佩斯副市安布斯（Ambrus Kiss）簽約捐贈15萬美金給布達佩斯市政府，協助安置烏克蘭難民。（圖／林楚茵臉書）

▲林楚茵4日隨訪團一起見證台灣駐匈牙利大使劉世忠與布達佩斯副市安布斯（Ambrus Kiss）簽約捐贈15萬美金給布達佩斯市政府，協助安置烏克蘭難民。（圖／林楚茵臉書）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委林楚茵近日出訪匈牙利，4日隨訪團一起見證台灣駐匈牙利大使劉世忠與布達佩斯副市安布斯（Ambrus Kiss）簽約捐贈15萬美金給布達佩斯市政府，協助安置烏克蘭難民。

林楚茵表示，布達佩斯市長卡拉松尼·蓋爾蓋伊（Gergely Karácsony）多次為台灣參與世界衛生組織仗義執言，去年年初疫情嚴重期間，桃園市政府捐贈30萬個醫療口罩給布達佩斯市民，去年9月也跟台北市一起獲邀出席「布達佩斯論壇」，並與歐洲許多城市共同簽署「自由城市協議」。

林楚茵說，她身為台灣匈牙利國會聯誼會長，欣慰看到布達佩斯與台灣在「城市外交」上，建立密切的夥伴合作關係。

對於蓋爾蓋伊，林楚茵表示，他不但外貌高大英挺帥氣，具備學者的智慧氣息，且名字「Karacsony」也是「聖誕節」的意思，感到非常親切，加上他支持性別平權與支持烏克蘭的態度，感覺有找到一起夥伴的感覺。

最後，林楚茵也代表台灣的國會，邀請蓋爾蓋伊近期訪問台灣，樂意協助推動布達佩斯與台灣城市的交流。

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