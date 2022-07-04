他患流感「突倒家中死亡」原因曝！　人妻新婚4個月守寡崩潰

▲ 蕾安和湯姆結婚4個月後天人永隔。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一對愛侶結婚後不久雙雙染上流感，丈夫就醫後得知自己心跳稍快，但沒什麼大問題，便沒有太過在意，有天早上如往常一樣起床，10分鐘前還和妻子談笑風生，沒想到卻突然倒下、停止呼吸，緊急送醫後宣告不治，事後才發現他同時患有支氣管炎、肺炎且心臟肥大，導致他死於器官衰竭。他的妻子親眼目睹丈夫在面前倒地，悲痛不已。

《鏡報》報導，來自索美塞特郡的女子蕾安（Leanne Slaymaker）和丈夫湯姆（Tom Slaymaker）因為住在同一條街上認識，一年後開始交往，2018年8月結婚，同年12月二人都染上流感，二周後蕾安陪湯姆就醫，當時醫師警告他「心跳有點快」，但不需太過擔心，僅開了類固醇給他，未料不久後就發生悲劇。

一起度過新年後，這對夫妻2019年1月6日早上像往常一般起床，在廚房有說有笑，湯姆卻突然倒下後停止呼吸，蕾安趕緊叫救護車並為他做CPR，送醫後醫護人員為他做了50分鐘的心肺復甦術，但他仍回天乏術。蕾安後來才得知，他的支氣管炎、肺炎和心臟肥大導致他器官衰竭。

蕾安婚後短短4個月就守寡，「我一生都在等待結婚和找到真愛，但才過4個月，我丈夫就在我面前、突然在家去世」，接下來的2年半都活在絕望之中，甚至不想繼續活下去，是為了孩子們才努力向前，但湯姆仍是她生活中重要的一部分。事隔逾3年，好不容易走出痛苦的蕾安說出自己的經歷，也希望能藉此幫助其他驟然失去伴侶的人。

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