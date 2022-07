丹麥槍擊案致3死3重傷　槍手「扛槍巡視」身影曝！民眾躲廁所2hrs

▲丹麥哥本哈根在當地3日爆發槍擊案。(圖/路透)

丹麥首都哥本哈根當地3日爆發槍擊案,一名槍手在一家購物中心內開槍,導致3人死亡,多人受傷,其中有3名患者的傷勢嚴重。當地警方事後捕獲一名22歲的丹麥男子,而當地媒體也曝光了這名嫌犯在犯案前的身影。警方不排除這起槍擊案是「恐怖主義行為」事件,但目前未有跡象顯示有其他人參與了這次襲擊。

綜合外媒報導,剛在上週舉行環法自由車賽(Tour de France)的丹麥,上個週末仍沉浸在歡樂的氣氛之中,不料卻傳出這起震驚全國的攻擊事件。哥本哈根警方指出,他們在當地3日下午5點37分接到第一起報告,聲稱哥本哈根郊區最大的購物中心菲爾德(Field's)爆發了一宗槍擊案,導致一名40多歲的男子和兩名年輕男女死亡。

Breaking: Video shows minutes before several people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. At least one person was arrested. pic.twitter.com/NhIpZjeXCY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022

當地媒體公開了槍手的模糊照片與影像,只見穿著及膝短褲和背心的嫌犯,當時右手正拿著一把步槍在商場裡巡視。拍到槍手身影的目擊者阿爾瓦茲尼(Mahdi Al-wazni)表示,「持槍的男子看起來極具攻擊性,口中念念有詞,但他看見我在拍他時,他突然就告訴我那把槍不是真的」;現場還有其他目擊者透露,槍手的身高約為1.8公尺。

#Danish police confirmed that 3 people were killed with multiple injuries including three seriously wounded in Sunday's shooting at Field's shopping mall in #Copenhagen. The suspect was arrested. Motive under investigation.#Denmarkshooting pic.twitter.com/hoQzqreHnh — Media Warrior (@MediaWarriorY) July 4, 2022

持槍男子四處走動不久後,突然將手中的步槍指向一群民眾,毫無理由地就對他們開槍,嚇得其他人害怕地從商場裡跑了出來,而無法逃生的民眾則在商場內驚慌逃竄,還有人跑到廁所裡待了2個小時才敢出來。目擊者賀曼森(Laurits Hermansen)指出,他和家人在服裝店購物時,隔壁商店突然傳來了「3、4聲巨響」,嚇得他們趕緊躲了起來。

Purported video from #Copenhagen shows people running from an armed assailant in Field's shopping mall.



Several casualties feared.



Thoughts and prayers for the people of #Denmark. pic.twitter.com/tPNEKHt7sg — Hamza Azhar Salam (@HamzaAzhrSalam) July 3, 2022

當地督察托馬森(Søren Thomassen)證實,這起槍擊案已導致至少3人死亡,多人受傷,其中還有3人傷勢嚴重,不過他並未透露與案件相關的其他細節。他表示,警方在案件發生的11分鐘後就逮捕了一名22歲的「丹麥男子」,並已在西蘭大區(Zealand)展開大規模搜查行動,不過初步跡象顯示沒有其他槍手在現場。

Video from the shooting in the Field’s Mall in Copenhagen. Several people were injured. https://t.co/MC7G8xTAZy pic.twitter.com/3FraplCT4t — Flash (@Flash43191300) July 3, 2022

托馬森拒絕就槍手的可能動機或是否知道槍手的身分發表評論,不過外媒指出,警方並不排除這起槍擊案與「恐怖主義行為」有關。報導稱,這是丹麥自2015年2月以來發生的最嚴重槍擊事件,而警方也下令取消英國男子團體1世代(One Direction)成員哈利史泰爾斯(Harry Styles)原定於當天晚上舉行的演場會。