菜市場「超兇正妹魚販」萬人朝聖！路人被正到愣住　本尊低調回應

記者鄭思楠／綜合報導

四川隆昌縣一名年輕正妹近日被網友拍到在市場賣魚，因為膚白貌美走紅網路，路人拍下她在魚攤前殺魚的畫面，打扮簡單樸素的她，殺魚動作熟練俐落。影片曝光後，不少人到魚攤朝聖，全為一睹她的驚人顏值。網友看完本人後大讚，「就算是原相機拍攝出來也很漂亮。」

綜合陸媒報導，影片顯示，在一個看起來衛生條件一般的市場裡，一名賣魚的女子正在幫顧客殺魚，只見她手起刀落，動作十分嫻熟，只用了短短不到1分鐘，就將一條大魚處理好了。這樣嫻熟的殺魚手法，竟是出自一名噴發出宛如西施般仙氣的年輕女生。

▲路人拍下她殺魚的畫面。（圖／翻攝自影片）

據悉，這名魚販正妹每天早上都會在網路上直播賣魚，吸引大量粉絲圍觀。大部分粉絲都很支持她，認為其通過勞動賺錢，很勵志，也值得大家學習。不過，也有酸民認為，話題操作的太明顯，分明是一名網紅因為想要增加曝光度，才會刻意塑造賣魚人設。

對此，女子稱，「只有認真工作的時候才最有安全感，美貌不值得一提。」對於自己突然的爆紅，她還表示，「只是想安安靜靜的生活，分享自己的工作點滴，而不是大家所謂的炒作。」

▲最美魚販網友朝聖。（圖／翻攝自影片）

網友也是紛紛熱議，「賣魚西施！不僅人美氣質佳，關健刀功還賊厲害！這生意不好才怪」、「佩服她嫻熟的殺魚動作，而我一個大男人殺3斤以上的魚一點都不在行」、「怎麼長得好看就要受這樣的非議」、「殺魚動作乾淨俐落，說明本身工作能力也很出色」、「她這殺魚砍魚骨的手法沒幾年練不出來」。

也有當地市民表示，「西南地區，菜市場賣水產賣家禽甚至賣肉類蔬菜的美女都很多啊...，當年桂林西門菜市的頭號美女就是被一個去進貨的兄弟追到娶回家的。」

▼她平時直播賣魚。（圖／翻攝自影片）