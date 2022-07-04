曾馨瑩「Dream place」辣曬比基尼！正面照公開　轉身突說捨不得

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前與夫人曾馨瑩前往馬爾地夫旅遊，曾馨瑩在IG秀出一張身穿比基尼的火辣背影照，引來防疫女神賈永婕留言「跪求正面照」。曾馨瑩後來也在IG限時動態公開正面美照，她身穿粉紫色連身洋裝，展露好身材，並配上一句「準備前往下一個城市，捨不得離開」，表達對「Dream place」馬爾地夫的不捨。

▲曾馨瑩罕見PO出泳裝照，不少網友敲碗求公開正面照。（圖／翻攝自Instagram／hsin_ying_tseng，下同）

曾馨瑩陪伴郭台銘出差，一家人日前抵達馬爾地夫，曾馨瑩曾形容馬爾地夫是「Dream place」，接下來幾天她也大方分享美景照，還有一張身穿比基尼泳裝、頭戴草帽，置身於藍天海洋，融入海天一色美景的背影照，「人間天堂～希望你們也能感受到這舒心的氣息」。

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曾馨瑩罕見分享泳裝照，引來防疫女神賈永婕留言，「跪求正面照」。隔天曾馨瑩就在IG限時動態公開正面照，她換上粉紫色連身洋裝，上半身還是挖肩設計，好身材一覽無遺，最後一張轉身的照片旁，還配上一句「準備前往下一個城市，捨不得離開」，顯示出她對於即將離開「Dream place」馬爾地夫的不捨。

▼▲曾馨瑩公開穿挖肩洋裝的正面照。

而在馬爾地夫的最後一天，曾馨瑩還曾PO出一段郭台銘游泳的影片，但目前IG上已經搜尋不到。她的最新限時動態則是在飛機上拍攝的阿爾卑斯山脈美景，下一個目的地是瑞士日內瓦。

▼曾馨瑩捨不得離開馬爾地夫。

