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還有文件要補　莊人祥：莫德納嬰幼兒疫苗到貨日期尚未確定

▲▼指揮中心7/1記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心發言人莊人祥說輝瑞嬰幼兒疫苗到貨日期未定。（圖／指揮中心提供）

文／中央社

衛福部食藥署透露已收到輝瑞嬰幼兒疫苗審查初步資料；莫德納嬰幼兒疫苗遇文件問題須補件，抵台時程延後，預計本週到貨，指揮中心發言人莊人祥今天說，準確到貨日期尚未確定。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種持續進行，中央流行疫情指揮中心昨天透露，首批45萬劑莫德納嬰幼兒疫苗預計本週抵台，最快7月中旬可提供約90萬名6個月至5歲孩童施打。莊人祥今天接受媒體聯訪時表示，到貨日期還沒確定，有進一步消息會盡快向各界報告。

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除莫德納嬰幼兒疫苗，輝瑞嬰幼兒疫苗緊急使用授權（EUA）進度同樣備受關注，衛生福利部食品藥物管理署長吳秀梅表示，已收到初步資料，因為現在正處於送交資料階段，尚未收到輝瑞嬰幼兒疫苗標準品。

至於已到貨的50.4萬劑Novavax疫苗，可提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種。吳秀梅說，食藥署會盡量趕在7天內完成疫苗檢驗封緘，讓Novavax疫苗能在7月8日後開打。

接種COVID-19疫苗可降低染疫重症、死亡風險，一旦確診，高風險族群也可透過即時服用口服抗病毒藥物，雙管齊下，避免相關風險，據統計，昨天共開2926人份COVID-19口服抗病毒藥物。

其中輝瑞「倍拉維」共2511份、默沙東「莫納皮拉韋」415人份，今年以來累計開立約33萬2702人份，包括共26萬8528人份倍拉維及6萬4174人份莫納皮拉韋。

全台專責、負壓病房共1萬2725床、空床7185床、空床率56.5%，其中台北區53.6%、北區56.9%、中區59.0%、南區51.2%、高屏區58.5%、東區71.2%；53家集中檢疫所共7610床、空床數5116床、空床率67.2%；43家地方加強型防疫旅館3905床、空床數1602床、空床率41.0%。

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