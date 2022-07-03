「中共台灣英烈」新書上市　劉結一寫引言「傳承紅色基因」

▲大陸國台辦主任劉結一為「中共台灣英烈」寫引言 。（圖／中國台灣網提供）

記者任以芳／綜合報導

大陸國台辦編寫的新書《血沃寶島——中共台灣英烈》近期上市發行，該書內容描寫地下共黨31名英烈在台犧牲的故事。該傳記收錄大量珍貴歷史檔案，走訪了許多英烈後人。其中，年紀最小的英烈是台灣人李蒼降，犧牲時才26歲。大陸國台辦主任劉結一也為新書撰寫引言，指出要「傳承紅色基因」。

綜合陸媒報導，該傳記收錄的31位英烈，來自大陸有23人，來自台灣英烈7人，還有1人是海外僑胞，其中有8位是女性。其中，年齡最大的是吳石將軍，犧牲時56歲；年齡最小英烈來自台灣李蒼降，犧牲時才26歲，而他在獄中早產出生的女兒黎紅（李素惠）還不滿周歲。

描寫中共地下工作者的大陸電視劇《潛伏》的主角余則成，就是以抗日名將吳石為原型。他隱蔽在國民黨軍中擔任中將、參謀次長。1950年3月因身份暴露被捕入獄，遭酷刑折磨失去一隻眼睛，同年6月10日，吳石被台灣政府以「為中共從事間諜活動」的罪名執行死刑。臨刑前他留下這句話，「憑將一掬丹心在，泉下差堪對我翁」表忠誠。

年紀最小的台灣人李蒼降出生於台北望族，根據百度資料顯示，他少年時充滿祖國意識和抗日精神，長大後積極聯絡有志青年討論反日問題，曾在台北淡水觀音山山頂掛起一面中國國旗。抗戰勝利後，李蒼降加入共產黨，被捕後受盡酷刑仍堅貞不屈。

李蒼降被槍決那年，他的妻子也入獄受刑，早產生下女兒，李蒼降在獄中位女兒起名黎紅，服刑前曾隔著鐵欄杆看過強褓中孩子，從此天人永隔。

▲《血沃寶島——中共台灣英烈》出版座談會日前在北京召開 。（圖／中國台灣網提供）

該傳記也有紀錄大陸女英烈蕭明華的故事。1949年底至1950年初，國民黨對共黨地下組織組織進行大搜捕，蕭明華所屬的中共情報組織「台工組」大批成員被捕。蕭明華被捕入獄後遭受電椅、老虎凳、捆綁吊打等酷刑，疲勞審訊，五天五夜不許睡覺，始終沒有泄露任何機密。

最後，蕭明華在獄中還拖人帶出剩七顆魚肝油丸的藥瓶，希望按照這個牌子再買幾瓶，其實是暗示自己的戰友「於非」（朱芳春）快點迅速撤離，這也是她犧牲前發出的最後一份情報。

由於兩岸正值敏感，大陸國台辦主任劉結一在該傳記引言表示，由於兩岸長期隔絕，特別是當年地下鬥爭的殘酷性、特殊性、複雜性，中國共產黨人和革命群眾在台灣英勇鬥爭的革命歷史，革命先輩的英雄事跡、高尚情操和犧牲精神一直鮮為人知。

劉結一說，台灣革命史是中國現代史和中共黨史的重要組成部分。為還原歷史真相，也是對在台灣犧牲的革命先烈的緬懷與告慰。同時傳承紅色基因，激勵兩岸同胞為推動兩岸關係和平發展和促進祖國統一進程繼續奮鬥具有重要意義。

該書編寫組副組長、國台辦交流局一級巡視員王明鑒則介紹，在反抗日本殖民統治的鬥爭中，被日本殖民當局逮捕的台灣地下黨員和革命群眾超過400人，被判刑和犧牲的近70人。在台灣白色恐怖時期，被國民黨當局判刑的中共黨員和革命群眾超過7550人，被判死刑的超過1100人，還有很多地下黨員和革命群眾被秘密殺害。

據了解，二二八事件受難者補償名單，不少人在當年被視為「匪諜」，後來被列為白色恐怖受難者，並且被中共承認為「烈士」。像是書中提及李蒼降在內的絕大多數受難者，已獲得促轉會「撤銷有罪判決」的平反。