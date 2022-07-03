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高山症救命加壓艙多次被塞垃圾！他疑登山老手所為　「戮害人命的惡行」

▲▼高山症救命設備多次被塞垃圾，百萬加壓艙報廢。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲高山症救命設備多次被塞垃圾，百萬加壓艙報廢。（圖／翻攝陳宗彥臉書，下同）

記者杜冠霖／綜合報導

近年因疫情影響，國內登山健行人數大增，但卻傳出，有民眾將腐敗的食物塞入雪霸國家公園聖稜線上素密達山屋的加壓艙，引發登山界譁然。對此，內政部政務次長陳宗彥痛批，當意外發生在高山峻嶺之中，搶救生命是一件極為艱鉅的任務；而破壞高山上的性命器材，形同是戮害人命的惡行，「應該要研議，將行惡之人終身禁止申請進入國家公園山區。」

陳宗彥指出，攀山越嶺能鍛鍊身心，但台灣複雜山貌與多變氣候，也讓山難頻傳。為了讓嚴重高山症的山友可以減緩症狀，撐到山下就醫，台灣野外地區緊急救護協會在許多山屋中，放置了加壓艙，這是救命的工具，但已經多次、多地點遭到民眾丟擲廚餘垃圾，導致發霉、損害，甚至是野生動物聞到腐味前來覓食，讓要價近百萬的加壓艙直接報廢。

陳宗彥表示，將廚餘丟進救難器具當中，這已非昂貴器材報廢的問題，而是剝奪了遇難者得救機會的行徑。這些被當作垃圾廚餘桶的加壓艙，事實上已經成功幫助了超過60名生命垂危、發生嚴重高山症的登山民眾。

陳宗彥直言，若是大眾化的登山路線發生這種情形，還能說是不小心、沒注意的無心之過，但近來在難度高、風險高的幾條登山路線上，都陸續發生，例如中央山脈南二段「塔芬谷山屋」及「白洋金礦山屋」中的加壓艙，多次慘遭破壞與棄置廚餘，這令山友與急難救護人員既憤怒又擔憂。

陳宗彥指出，最近的一件是發生在聖稜線上素密達山屋內，聖稜線是高山登山路線中，最高難度的C＋級路線，這代表這條路線上的登山者，都是經驗豐富的老手，錯認加壓艙的機率很低。

陳宗彥批評，這些緊急救難資源得來不易，絕大多數山友都非常珍惜，但極少數山友的惡行，令人氣憤不已，而偏遠山屋又不可能裝監視器揪出破壞者，但若能確切證實破壞者，我們應該要研議，將行惡之人「終身禁止」申請進入國家公園山區，讓這種任意破壞登山者的救命器材、損人不利己的行為，在自然山嶺間絕跡。

▲▼高山症救命設備多次被塞垃圾，百萬加壓艙報廢。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲▼高山症救命設備多次被塞垃圾，百萬加壓艙報廢。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲▼高山症救命設備多次被塞垃圾，百萬加壓艙報廢。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

▲▼高山症救命設備多次被塞垃圾，百萬加壓艙報廢。（圖／翻攝陳宗彥臉書）

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