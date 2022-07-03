「民進黨新北小雞非常焦急！」　張志豪：希望有「部長級」母雞

▲民進黨新北市議員張志豪與總統蔡英文。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

原本積極備戰新北市長選戰的立委羅致政，遲遲等不到黨中央徵召，近來心灰意冷，3日直接表明「不參選新北市」的態度，要黨中央不需要再考量他。對此，民進黨新北市議員張志豪表示，地方小雞非常焦急，時間壓縮到剩下4個月，呼籲黨中央沒有院長級母雞，也可以有部長級，希望盡快拍板定案人選。

羅致政從被告知可能被黨中央徵召參選新北市長後，一直以來積極備戰，但眼看黨中央遲遲未有進一步動作，加上距離選戰剩下4個月之久，對照過去黨主席蔡英文、院長游錫堃、蘇貞昌等人參選新北市，都至少拚戰半年時間，如今在時間壓迫下，他也心灰意冷，決定表明「不參選新北」，要黨中央不需要再考量他。

對此，張志豪受訪時表示，他非常感佩羅致政這樣勇於奮戰的精神，這是民進黨人共同的責任跟使命，有關新北市長候選人，小雞非常焦急，時間壓縮到剩下四個月時間，對比過去，蔡英文主席2010年主帥親征用半年時間，蘇貞昌、游錫堃都用多達半年時間來拚戰新北選戰。

張志豪說，時間很壓縮，過去不論蔡英文，都是院長級人物親征新北，現在小雞期待除了在地人才考量之外，是不是可以考量，沒有院長級，也可以有部長級人選，小雞非常期待。他認為，在時間壓縮情況下，小雞期待應該要有輔選即戰力跟幕僚群，了解整個選戰期程，期待超超超強母雞帶領小雞往年底大選衝。

張志豪表示，非常期待在最短時間內，把戰力跟市政規劃提出來，也要把新北市長侯友宜的市政缺失跟不足要對他做總檢討，因此希望黨中央趕快拍板定案人選，帶領小雞往前衝。