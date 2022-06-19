侯友宜代恩恩爸宣布兒子死訊？　張志豪：應公開道歉別撇清責任

▲民進黨議員張志豪。（圖／張志豪提供）



記者陶本和／台北報導

新北中和2歲男童「恩恩」事件，恩恩爸18日深夜表示，新北市長侯友宜代為痛哭宣布恩恩死訊，讓他當下很震撼；侯友宜19日表示，那是媒體詢問恩恩狀況，而他如實回答。對此，民進黨市議員張志豪表示，這要請侯友宜公開跟恩恩家屬道歉而不是再度撇清責任。

對於恩恩爸18日深夜再次發文，並提到當時侯友宜代為宣布恩恩死訊時，他很震驚一事，侯友宜19日上午受訪時表示，他完全可以體會恩恩爸的心情，如果恩恩父親還有需要，隨時都可以按照規定，請衛生局、消防局兩位局長提供相關資料，包括整個錄音及橫向通聯資料。

侯友宜說明，對於恩恩父親在這段時間的傷痛，自己完全可以感受到，當時是因為記者在行程過程中，當著他的面詢問恩恩的狀況，「我只如實地做回答」，希望大家都能夠陪著恩恩父親度過難關。

對此，張志豪表示，侯友宜一直說謊及迴避真正問題，因爲新北市至今並沒有給予橫向聯繫資料，也未解釋衛生局為何失聯，請侯市長不要問A答B混淆視聽，多次傷害只是要真相的家屬。

張志豪表示，他從事件開始就正式去函要求提供橫向資料，但新北市府藐視議會，根本沒回文，如今有吹哨者提供錄音檔，更證明4月14日當天根本聯繫不上衛生局，但不論是侯友宜或是衛生局長陳潤秋，都未針對衛生局失聯一事做出說明，因此要求陳潤秋菊長應該請辭下台，接受調查。

針對衛生局長對外表示，不論是衛生局局本部或是中和衛生所都沒有錄音設備，張志豪表示，陳潤秋對外說提供給恩恩爸的聯繫資料是當日值班同仁用回憶拼湊出來，相信一般人對於前一日的行程都無法詳細記得，更何況時隔多日的情境怎麼可能精細到幾點幾分的程度？

他質疑，衛生局縱使沒有錄音設備，是否值班人員有紙本的工作紀錄，才能拼湊出這份聯繫紀錄？否則可以懷疑這份紀錄根本就是偽造的假資料。

另外，針對恩恩爸提出侯市長自行幫家屬「宣布死訊」這點，張志豪表示，這要請侯友宜公開跟恩恩家屬道歉而不是再度撇清責任。