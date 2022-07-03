瑜珈網紅遭浸浴缸放血亡　前男友被捕明日接受審訊

▲周慧賢平常擔任瑜珈教練，並在網路上擁有眾多粉絲。



記者蔡紹堅／綜合報導

香港23歲瑜珈網紅周慧賢（Aqua）日前被發現陳屍旅館浴缸內，身中30多刀，還遭到放血。周慧賢的前男友，28歲勞姓男子事發後前往警局投案並被捕，預計7月4 日上午在九龍城裁判法院審訊。

案件發生在6月29日，周慧賢原定於6月30日飛往美國受訓，但卻沒有登機，她的母親擔憂之下與朋友前往警局報案。警方調查之後，發現周慧賢曾與前男友勞姓男子一同離開住所。

▼周慧賢2019年曾來台爬象山，並與101合影。（圖／翻攝IG）



30日傍晚，周慧賢的前男友，28歲勞姓男子在律師的陪同下前往警局投案，並交出一張旅館的房卡。警方隨後持房卡進入旅館房間，發現周慧賢的屍體被浸在浴缸內，已經沒有生命跡象。

警方更進一步發現，周慧賢身中30多刀，並由於浸在浴缸內已被放血，同時浴缸內還有一把27公分長的尖刀，相信是作案工具。警方已逮捕勞姓男子，預計7月4日上午在九龍城裁判法院審訊。

另外，根據港媒報導，周慧賢先前曾前往警局報案，聲稱遭到前男友以私密照威脅。同時，網路上也流出許多勞男的負面資料，包含欠債、打女人、詐騙，還搞大女人肚子逼墮胎等，還稱其炫富的名錶及名車也都是借來的。

▼周慧賢的親友曾在網路上發出尋人文。

