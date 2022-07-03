雙颱動向曝！全台變天　明起大雨熱區擴大

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

全台變天，大雨熱區周一起擴大！中央氣象局提醒，周一至周四均受低壓帶影響，中南部地區及恆春半島降雨較明顯，並有局部大雨發生的機率，周一、周二午後各地山區亦有局部大雨發生的機率。

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▲▼今天仍受到低壓帶影響。（圖／氣象局）



氣象局表示，今天（3日）台灣仍在低壓帶內，天氣依舊不穩定，南部整天都有短暫陣雨或雷雨，並容易出現局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨偏向於午後，北部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地夜晚清晨低溫約25、26度，白天高溫約31至33度，沒下雨時感受較悶熱。

氣象局說，第3號颱風「芙蓉」凌晨2時的中心位置，在鵝鑾鼻西方1060公里的陸地上，已登陸廣東並即將減弱為熱帶性低氣壓；第4號颱風「艾利」凌晨2時的中心位置，在台北東北東方650公里的海面上，朝日本方向移動。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周一至周四均受低壓帶影響，大氣環境較不穩定，風場以偏南風至西南風為主，中南部地區及恆春半島降雨較明顯，並有局部大雨發生的機率，花東地區也有局部降雨，北台灣則以午後雷陣雨的天氣型態為主，而周一、周二午後各地山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象局預報，周五、周六水氣有減少的趨勢，除了南部地區仍有局部短暫陣雨之外，其他地區恢復多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▼雙颱最新動向。（圖／氣象局）

