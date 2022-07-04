黃捷曬「韓粉冥紙恐嚇信」　嗆柯志恩反霸凌政見：從沒看過她聲援

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩明將遷戶籍到高雄，稱首要政見是「反霸凌」。（圖／國民黨高雄市黨部提供）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩明將遷戶籍到高雄，稱首要政見是「反霸凌」。高雄市議員黃捷直言，恐怕是捅到馬蜂窩了，因為高雄人都知道，韓粉的霸凌就是高雄人最大的傷口，她做為最大受災戶，為何從沒看過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人？

柯志恩受訪時指出，她從宣布投入選戰，包含財產、論文、家人、年紀都被攻擊，她將從親身感受出發，第一項政見就是反霸凌。但黃捷表示，柯志恩可能對高雄不熟悉，不清楚高雄這幾年就是遭韓粉霸凌的重災區，被韓粉霸凌過的高雄議員以及店家民眾，受害者不計其數，甚至流傳著「韓粉出征、寸草不生」這樣一句話，多位民代包括她，還遭到韓粉烽火遍地的報復性罷免。

▲高雄市議員黃捷談柯志恩反霸凌政見。（圖／翻攝高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

以自己為例，黃捷說，她出席活動被韓粉包圍痛罵「垃圾」、收到「先O後X」冥紙恐嚇信、罷捷遊行羞辱她「蔡英文養的小婊」，還有數不清的網路洗版，甚至被當時的國民黨團書記長鄭麗文公開欺侮她「政治垃圾」。

▲▼高雄市議員黃捷談柯志恩反霸凌政見，曬出過去被韓粉霸凌的紀錄。（圖／翻攝高雄市議員黃捷FB粉絲專頁）

除了黃捷之外，包括「廣德家」香蕉煎餅被韓粉寄冥紙、遭房東拒租，女學生被韓粉怒飆「去ㄙˇ」、「應召的」、「現在的大學生都懂得勾引男人」，「釣客食堂」遭韓粉私訊恐嚇要燒店。藝人詹雅雯、「萬老師」郭昱晴、作家黃光芹、名嘴王瑞德，甚至國民黨自家人葉元之都被出征。

黃捷最後表示，若柯志恩真心要反霸凌，請從聲援受害者開始，讓我們看到妳有心平撫高雄人的陰影，而不是急著替自己抱屈。