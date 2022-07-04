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社會 社會焦點 保障人權

欠錢不還遭上銬！高雄男抽摺疊刀刺債主胸口…下秒狂奔求救

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲薛姓男子遭債主上手銬限制行動，他突然持刀刺債主同夥，跑到路邊求救。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名薛姓男子積欠李姓債主1萬多元，3日中午雙方約在李男住處討論如何還款，沒想到李男指使同夥張男，將薛男的雙手上銬。薛男怕自己遭遇不測，偷偷拿出口袋裡的折疊刀、刺向張男胸口，隨後拔腿狂奔下樓向路人求救，整起案件曝光後，警方今分別將雙方移送法辦。

這起事件發生在3日中午12點多，警方獲報，新興區民生一路有一名25歲薛姓男子向路人求救，表示自己差點被囚禁，一隻手還被銬上手銬。

薛姓男子表示，他因為消費問題，積欠26歲李姓男子1萬多元，兩人約好在李男的住處討論如何還款，李男先在樓下等他，沒想到一上樓，發現對方還找了同夥過來。雙方本來坐下來談如何還款，後來因為談不攏，李男就指使同夥張男，以手銬將他限制行動。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方查扣作案手銬、摺疊刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，薛姓男子稱，張男先將他一隻手上銬後，他趁對方不注意，持口袋裡的折疊刀，刺向張男的胸口，隨即逃離該棟大樓，並向路人求救。

警方循線找到李姓男子和張姓男子就醫的醫院，經偵訊後，全案今將李男、張男依涉嫌違反妨害自由罪移送偵辦；另薛男持刀刺傷張男胸口部分，依殺人未遂罪嫌、移送偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲債主李姓男子指使張男對薛男上銬 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲張男胸口遭薛男刺一刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

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