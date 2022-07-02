店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

▲北市1名烘焙工作室老闆看準程式漏洞，狂A外送平台「熊貓」的新會員優惠，3個月下來不法獲利50萬元。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情時代來臨，餐飲外送成為民眾生活一環，外送平台生意強強滾，推出許多會員優惠促進消費，台北1名烘焙工作室老闆小白（化名，34歲）加入平台拓展生意，未料他竟看準系統漏洞，狂A新會員首購即贈的百元購物金，再以刷卡換現金方式，針對自家烘焙工作室不斷下單但卻不出貨，如此投機取巧3個月不法所得高達50萬元，直到平台察覺有異報警，「熊貓被坑」事件才爆發。

餐飲外送平台「熊貓」（foodpanda）推廣會員註冊優惠，首次訂餐滿100元輸入優惠碼就能現折100元，烘焙坊老闆小白不但申請許多人頭會員帳號A新客優惠，再全部把假訂單灌到自家烘焙坊，然後又不出貨、省掉食材等成本費用，每個月坐等平台拆帳。

據了解，小白和女友合夥開設1家烘焙工作室，主要以販售蛋糕為主，因為新冠肺炎疫情，為了拓展商機加入「熊貓」外送平台成為合作商家，未料小白某天偶然發現系統程式漏洞動起歪腦筋。

▲「熊貓」為了行銷招攬用戶，新註冊會員享有百元購物金優惠，未料遭烘焙老闆申請多個人頭帳戶，灌單到自己的工作室卻不出貨，刷卡換現金。

小白先申請許多人頭會員，再利用平台針對新會員送出百元購物金，接著瘋狂針對自家烘焙工作室下單，但卻從不出貨，以此刷卡換現金，由於價差不大，不易被察覺，小白為了賺更多因此狂刷卡點餐「灌單」，以此方法一個月就能賺進約19萬元。

直到系統平台察覺有異，細查後發現明明是不同會員點餐，卻都以小白和其女友小2人的信用卡結帳，懷疑有人做手腳而報警，整起事件才爆發，粗估小白3個月的不法所得逾50萬元；另外，熊貓因此發現會員申請系統有BUG，趕緊著手修正。

小白到案後，坦承自己烘焙工作室接受下單但沒出貨，做完筆錄後，他突然反問「如果我回答有出貨，是不是就沒罪？」員警一聽也被逗得哭笑不得。熊貓目前已對小白提告，全案依《詐欺罪》、《妨害電腦使用罪》偵辦。

▲烘焙老闆和女友以不同人頭會員狂下單點餐，卻都以2人之信用卡結帳，被熊貓察覺情況有異，報警抓人。

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