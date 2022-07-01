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大陸 大陸焦點 特派現場

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

▲夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大陸一名媽媽想討要回兒子和女友交往期間給的26萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

大陸四川一名媽媽相當擔心兒子的婚事，因此委託別人介紹女子給兒子認識，後來兒子見到了相親對象一見鍾情，但2人談了2年戀愛最後仍分手了，交往期間兒子多次給了女方錢，總計近人民幣6萬元（約新台幣26萬），這讓男方母親相當不滿，將女子告上法院，要求她還錢。

綜合陸媒報導，四川彭州市的劉媽媽擔心兒子周旋30多歲還沒有成親，便託人介紹女子給兒子認識，後來有人向周旋介紹了同城女青年魯麗思，周旋看到對方後一見鍾情，無論談吐還是氣質都十分符合自己的擇偶標準，因此展開追求，最後2人也順利交往。

這樣的結果讓劉媽媽相當滿意，且全家都做好了迎接兒媳的準備，但情侶倆交往了2年多，最後仍分手了，而戀愛期間，周旋還分多次向魯麗思匯款，金額接近6萬元，這讓劉媽媽相當不滿，認為既然分手，女方就該把錢歸還，因此告上法院，要求女方歸還借款57000元。

彭州市法院經過調查後發現，魯麗思在和周旋戀愛期間，確實接收了周旋多次轉來的57000元，但魯麗思堅稱不是借款，而是交往期間周旋的贈與，而且除了這57000元之外，兩人之間的轉帳還十分頻繁。

由於卻實沒有證據顯示周旋匯給魯麗思的是借款，而且劉媽媽並不能就自己的主張做出合理說明，因此無法證明周旋向魯麗思匯款的57000元，是代劉媽媽向魯麗思支付的借款。因此，彭州市法院依法判決駁回了劉媽媽的全部訴訟請求。

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