台中公車六大幹線7月上路　尖峰10分鐘一班車！市民10公里一樣免費

▲台中市六大幹線公車7月1日上路，市長盧秀燕親自說明優化內容。（圖／台中市政府提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中公車升級優化！台中市府今（27）日舉辦幹線公車啟動儀式，宣布過往運量最高的六條路線，7月1日起改為六大幹線公車，規劃尖峰時刻10分鐘一班車，並利用顏色來區分避免搭錯車，為了提高乘車舒適性，全面採用低地板或無障礙車輛，未來也會逐步汰換為電動公車，路線也跟三鐵串聯提高方便性。市長盧秀燕表示，雙十公車政策不變，市民搭乘10公里一樣免費，超過10公里最多只要10塊。

交通局長葉昭甫說明，台中市公車年運量成長快速，從過往5000萬次提升到1.3億次，為了「好還要更好」，把運量最高的6條路線升級為幹線，包含100路復興（灰）、200路中興（棕）、300路台灣大道（藍）、500路中清（橘）、700路崇德（黃）以及900路北屯（紅），車外車裡內跟路廊沿線候車站點都有用顏色區分，優化辨識。

此外葉昭甫表示，幹線公車尖峰10分鐘一班、離峰15分鐘一班，車輛使用低地板或無障礙公車，未來會朝綠能車輛邁進，並且使用數據化控管，持續檢討公車路網。路網串聯國道客運、鐵路、捷運、高鐵，形成都會區大眾運輸主幹路網，發揮1+1大於2的功效。

市長盧秀燕表示，除了幹道公車也有小黃公車跟超過千站的iBike可使用，加上發包或施工中的四大轉運中心，強化完善交通路網。今記者會現場也請來各局處首長、議員、中信兄弟啦啦隊女神短今跟小安站台，一同宣布六線幹線公車7月1日上路。