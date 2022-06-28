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學生確診總數破35萬「今增4231例」　全台3404校停課

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部指出，全台仍有3404校停課。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

全台學生確診總數今（28日）首破35萬，教育部指出，今新增確診最多的仍是國小生有1795例，其次為幼兒園1075例，全台全校或部分班級暫停實體課程共3404校，較昨天少了161校。

教育部今晚公布，大專院校生新增318人染疫、高中607人、國中436人、國小1795人及幼兒園1075人，總數350239人，包含本土349498例、境外741例。

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教育部說明，受疫情影響暫停實體課部分，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報，截至今下午3時止，統計有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、金門縣、連江縣、澎湖縣計22縣市。

教育部表示，採「全校」暫停實體課程，計2873所園校（含幼兒園1105所、國小1273校、國中347校、高級中等學校148校、大專校院0校）。採「部分班級」暫停實體課程，計531所園校（含幼兒園218所、國小205校、國中58校、高級中等學校50校、大專校院0校)。教育部提到，由於大專校院皆已全數放暑假，故無「全校」、「部分班級」暫停實體課程數據。

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