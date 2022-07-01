　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／台灣芒果被驗出新冠病毒　莊人祥最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7/1）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。今日多項措施上路，包括第三輪快篩實名制、擴大4類人施打第四劑等。另外，傳出桃園一名8歲女童打第二劑BNT後送醫不治，以及澳門針對台灣芒果驗出新冠陽性，相關議題有望記者會中做出回應。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議已決議，6個月至5歲幼兒可接種莫德納疫苗，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4至8週以上。幼兒莫德納疫苗原本擬定昨天抵台，因為文件問題造成延遲，指揮中心昨日說明，莫德納文書作業所遇到的狀況已經排除，正在重新安排班機時間，等班機時間確定就可以和大家報告何時抵達。

▲▼中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

多項防疫新制7/1上路，第三輪快篩實名制今日起販售，延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制。另外，6個月至5歲幼兒可免費領取5劑快篩。機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，則開放接種第二次追加劑。

昨日桃園傳出有一名8歲國小女童打完疫苗後不適猝死。女童6月27日上午在家中突然昏倒，家人發現後趕緊送醫急救，醫護人員曾裝置葉克膜搶救，但29日中午宣告急救無效死亡，據指出，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，警方已報請桃園地檢署檢察官進行相驗，以釐清真正死因。

另外，澳門政府公告指出，台灣進口芒果進行新冠病毒核酸檢測陽性，已進行封存銷毀，相同來源產品暫緩輸入一週。我衛福部食品藥物管理署稍早緊急回應，並未收到澳門相關通知，如果經指揮中心評估有需要比照先前竹莢魚、白帶魚案件進行抽驗查核，食藥署會配合做檢驗動作。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
重機死亡車禍！摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士身亡
真的買了！　郭哲榮「砸3千萬買0050」：晚點秀對帳單
快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
快訊／保安大隊痛毆屁孩　4人被捕下場卻讓人超傻眼！
快訊／葉克膜救不回！花蓮新城警副所長重度昏迷　家屬同意拔管
北部最大詐團遭逮！　辣妹們落網整排長腿超吸睛
「優客李林」李驥血管阻塞99%！　半夜心肌梗塞交代遺言
他刷存摺「驚見多出一大筆錢」　捐款者竟是羅志祥
重複感染定義出爐！確診後1~3個月內「符合2條件」可通報
快訊／18歲少女染疫　肺炎併發呼吸衰竭死亡
快訊／今本土+35699！各縣市確診分佈曝　台中、新北破5千

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣

恩恩爸謝指揮中心向新北要報告　莊人祥：能否解答問題等收到才知

醫估7／11本土跌破萬例　莊人祥：有可能但目前看來相當緩慢

快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

壽山動物園成立44周年　全新LOGO亮相！台灣黑熊萌爆成主角

快訊／雷雨彈升級！劇烈降雨夾帶冰雹連轟7縣市　警戒區出爐

疫情期間超額死亡「世界第二低」　指揮中心：防疫成果僅次紐西蘭

8歲女童打第二劑BNT猝逝　莊人祥：下週一解剖釐清死因

重出江湖！大仁哥抱病「開爐補烤」　搶救血荒...捐血就送桶仔雞

0~9歲累計40萬人確診　羅一鈞：已17死「死亡率十萬分之4」

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣

恩恩爸謝指揮中心向新北要報告　莊人祥：能否解答問題等收到才知

醫估7／11本土跌破萬例　莊人祥：有可能但目前看來相當緩慢

快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

壽山動物園成立44周年　全新LOGO亮相！台灣黑熊萌爆成主角

快訊／雷雨彈升級！劇烈降雨夾帶冰雹連轟7縣市　警戒區出爐

疫情期間超額死亡「世界第二低」　指揮中心：防疫成果僅次紐西蘭

8歲女童打第二劑BNT猝逝　莊人祥：下週一解剖釐清死因

重出江湖！大仁哥抱病「開爐補烤」　搶救血荒...捐血就送桶仔雞

0~9歲累計40萬人確診　羅一鈞：已17死「死亡率十萬分之4」

穿搭小白必看「圓扁身」自測法！一分鐘判斷身形　加碼附上修身單品

【廣編】中壢站前核心！建商＋黃金地段加持　擎天大樓「麗昇陽」熱銷

主人掰咖拄杖走　他見白色棉花糖笑噴：真是情義相挺！

彰化139縣道死亡車禍！重機摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士自撞身亡

朝聖台灣版《你的名字》IG打卡場景！順遊苗栗神隱少女隧道看海

蘇貞昌300億租屋補貼遭酸大撒幣　國民黨：年輕人繳稅看民進黨亂花很不滿

被陳時中已讀不回？　林佳龍：當指揮官責任重大

北約峰會提「中國威脅台灣」　國台辦：必須糾正錯誤

朴修弘曾遭哥「持刀威脅自殺」　見劉在錫現身力挺哭了

星巴克超美自動傘滿額免費送　台隆高顏質循環扇現省600

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

麥當勞買啥最虧？網點名它：有錢人在吃的

午後雨彈來襲！8縣市大雨特報

BMW選美小姐產後胖到變成嬤　發憤瘦到鄰居認不出

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

更多熱門

相關新聞

北韓暗酸新冠源頭是南韓！邊界遇「不明物品」染疫

北韓暗酸新冠源頭是南韓！邊界遇「不明物品」染疫

北韓當局1日公布新冠疫情的調查結果並稱，新冠病毒是因為患者接觸到邊境附近的「外國物品」，才會流入國內，也被認為是在暗示一切都是南韓所造成的。北韓還指示民眾，在國境與邊界時，要小心警惕透過風或是氣球等媒介進入北韓國內的「外國物品」。

長新冠患者「失眠比例高」　恐釀嚴重後果

長新冠患者「失眠比例高」　恐釀嚴重後果

美FDA：新疫苗應對BA.4、BA.5對症下藥！

美FDA：新疫苗應對BA.4、BA.5對症下藥！

動物園老虎確診　新冠肺炎併發症身亡

動物園老虎確診　新冠肺炎併發症身亡

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」 成都、上海陸續改為7＋3　

台人赴陸4航點北京維持「7＋7」 成都、上海陸續改為7＋3　

關鍵字：

新冠肺炎莫德納疫苗莊人祥指揮中心

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面