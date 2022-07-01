LIVE／台灣芒果被驗出新冠病毒　莊人祥最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（7/1）日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。今日多項措施上路，包括第三輪快篩實名制、擴大4類人施打第四劑等。另外，傳出桃園一名8歲女童打第二劑BNT後送醫不治，以及澳門針對台灣芒果驗出新冠陽性，相關議題有望記者會中做出回應。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議已決議，6個月至5歲幼兒可接種莫德納疫苗，每劑須接種0.25ml（含25μg mRNA)，兩劑間隔4至8週以上。幼兒莫德納疫苗原本擬定昨天抵台，因為文件問題造成延遲，指揮中心昨日說明，莫德納文書作業所遇到的狀況已經排除，正在重新安排班機時間，等班機時間確定就可以和大家報告何時抵達。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

多項防疫新制7/1上路，第三輪快篩實名制今日起販售，延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制。另外，6個月至5歲幼兒可免費領取5劑快篩。機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，則開放接種第二次追加劑。

昨日桃園傳出有一名8歲國小女童打完疫苗後不適猝死。女童6月27日上午在家中突然昏倒，家人發現後趕緊送醫急救，醫護人員曾裝置葉克膜搶救，但29日中午宣告急救無效死亡，據指出，女童曾於6月24日接種BNT疫苗第二劑，警方已報請桃園地檢署檢察官進行相驗，以釐清真正死因。

另外，澳門政府公告指出，台灣進口芒果進行新冠病毒核酸檢測陽性，已進行封存銷毀，相同來源產品暫緩輸入一週。我衛福部食品藥物管理署稍早緊急回應，並未收到澳門相關通知，如果經指揮中心評估有需要比照先前竹莢魚、白帶魚案件進行抽驗查核，食藥署會配合做檢驗動作。