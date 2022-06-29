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Novavax一週後開打！QA秒看3大優勢　「可接種對象」曝

▲▼Novavax。（圖／路透）

▲Novavax將於近日到貨。（示意圖／路透）

記者張乃文、李佳蓉／整理報導

我國從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，預計在今、明兩天會到貨50多萬劑供國人施打。指揮中心發言人莊人祥指出，Novavax為次蛋白疫苗、副作用較低，可用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種，最快可施打時間也曝光。相較於莫德納與BNT，國人對Novavax相對陌生，《東森新媒體ETtoday》也整理實用QA帶大家了解。

Q1：Novavax是什麼疫苗？

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A：與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的新冠疫苗，為美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠所研發。

Q2：誰可打Novavax？

A：食藥署通過適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白），兩劑（基礎劑，也就是第一、第二劑）施打間隔3週。

而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。

至於接種對象優先順序，莊人祥說明，主要就是以所有滿18歲以上，只要希望能打次蛋白疫苗的人，因為次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。

Q3：最快可供國人施打的時間？

A：食藥署長吳秀梅28日受訪時表示，Novavax先前就將檢驗標準品寄來台灣，食藥署已完成測試，屆時收到疫苗後，僅需7天就可完成檢驗並放行，意即最快7/7就有望開打。

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲Novavax常見副作用屬於短暫且溫和。（示意圖／記者記者李毓康攝）

Q4：保護力好嗎？對Omicron病毒株有效嗎？

A：台大公共衛生學院許辰陽醫師曾經分享，Novavax疫苗的第三期臨床試驗報告，結果顯示，18歲以上族群施打後，預防重症性感染效益高達9成；2劑Novavax除了能有效對抗Omicron外，施打第3劑後，對抗Omicron之IgG濃度更是大幅增加9.3倍。

據了解，Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。不過，試驗是在Omicron大肆流行之前，因此有外國學者認為，Novavax對Omicron的防護還有待觀察。

Q5：Novavax副作用有哪些？

A：Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

Q6：Novavax優勢在哪？

A：WHO指出，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，其在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎曾列出3個Novavax的優勢，包括「安全性好」、「預期不會發生心肌炎或血栓」、「保護效果預期可達9成」。

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