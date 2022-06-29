Novavax一週後開打！QA秒看3大優勢　「可接種對象」曝

▲Novavax將於近日到貨。（示意圖／路透）

記者張乃文、李佳蓉／整理報導

我國從COVAX管道購買200多萬劑Novavax疫苗，預計在今、明兩天會到貨50多萬劑供國人施打。指揮中心發言人莊人祥指出，Novavax為次蛋白疫苗、副作用較低，可用於18歲以上民眾基礎劑/基礎加強劑及追加劑接種，最快可施打時間也曝光。相較於莫德納與BNT，國人對Novavax相對陌生，《東森新媒體ETtoday》也整理實用QA帶大家了解。

Q1：Novavax是什麼疫苗？

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A：與台灣高端疫苗同屬「蛋白質次單位疫苗」的新冠疫苗，為美國諾瓦瓦克斯（Novavax）藥廠所研發。

Q2：誰可打Novavax？

A：食藥署通過適用於18歲以上成人主動免疫接種以預防COVID-19，用法用量為施打兩劑，每劑0.5毫升（含5毫克的SARS-CoV-2棘蛋白），兩劑（基礎劑，也就是第一、第二劑）施打間隔3週。

而衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家拍板，Novavax疫苗接種對象，18歲以上民眾可接種基礎劑、基礎加強劑，以及第1次、第2次追加劑（也就是一般人的第3劑、第4劑），且可和其他廠牌交替接種。

至於接種對象優先順序，莊人祥說明，主要就是以所有滿18歲以上，只要希望能打次蛋白疫苗的人，因為次蛋白疫苗一般而言比BNT或莫德納等mRNA疫苗副作用較低，若有些民眾尤其長者對於施打一劑覺得會怕怕的話，也許可以選擇Novavax。

Q3：最快可供國人施打的時間？

A：食藥署長吳秀梅28日受訪時表示，Novavax先前就將檢驗標準品寄來台灣，食藥署已完成測試，屆時收到疫苗後，僅需7天就可完成檢驗並放行，意即最快7/7就有望開打。

▲Novavax常見副作用屬於短暫且溫和。（示意圖／記者記者李毓康攝）

Q4：保護力好嗎？對Omicron病毒株有效嗎？

A：台大公共衛生學院許辰陽醫師曾經分享，Novavax疫苗的第三期臨床試驗報告，結果顯示，18歲以上族群施打後，預防重症性感染效益高達9成；2劑Novavax除了能有效對抗Omicron外，施打第3劑後，對抗Omicron之IgG濃度更是大幅增加9.3倍。

據了解，Novavax在美國、墨西哥進行第三階段試驗，實驗期間病毒變種經歷Alpha、Beta和Delta，疫苗不論對輕症、中症或重症的防護率均高達90％。不過，試驗是在Omicron大肆流行之前，因此有外國學者認為，Novavax對Omicron的防護還有待觀察。

Q5：Novavax副作用有哪些？

A：Novavax常見的副作用，包含注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痠痛或關節痛。而打第二劑的不適感會比第一劑強烈，不過整體而言，副作用屬於短暫且溫和。

Q6：Novavax優勢在哪？

A：WHO指出，疫苗儲存溫度為攝氏2度至8度，相較其他需要超低溫儲存和運送的mRNA疫苗，其在難取得超低溫儲存設備的地區具有相對優勢。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎曾列出3個Novavax的優勢，包括「安全性好」、「預期不會發生心肌炎或血栓」、「保護效果預期可達9成」。