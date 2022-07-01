天后闆妹大徒弟甩雙馬尾　直播嗨唱《愛你》笑翻眾人

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超人氣直播主「天后闆妹」以個人特有親和力及幽默風格圈粉無數，帶動直播業績搶搶滾，近期站台大徒弟「海倫愛彩罐」的直播節目化身超強流量密碼，大幅帶動直播觀看人數，讓人來瘋的海倫超ㄎ一ㄤ開唱王心凌《愛你》，惡搞版歌詞笑翻眾人。

天后闆妹靠著2017年自創的美妝保養品牌「Bessie Lady」從資本額6萬做到2021年營收6億元，內容涵蓋保養品、母嬰用品、髮品等，以「美」為出發點，吸引眾多家庭主婦目光，還自信透露2022年有機會挑戰新高；而天后闆妹旗下直播主「海倫愛彩罐」主要銷售中大尺碼服飾及各種生活用品，幽默大方的直播方式也吸引不少粉絲，海倫近期也以大徒弟之姿，年營業額有機會上看億元。

日前天后闆妹到海倫愛彩罐的直播站台，在介紹一件可愛洋裝時，海倫挑戰尺度全開，當場綁雙馬尾開唱王心凌《愛你》，逗趣動作加上惡搞歌詞「如果半夜被電話吵醒，那是我找你」，搭配驚悚表情讓眾人看了笑翻，直呼：好可怕！

事實上，經常在直播中開賣中大尺寸服飾的海倫非常明白女人愛美又想挑戰時尚穿搭常遇到的困擾，坊間的衣服乍看美麗可愛，即使選購看似寬鬆的版型依舊對棉花糖女孩而言相當不友善，海倫還曾親自示範棉花糖女孩穿上人氣「爆款」小洋裝，穿上身瞬間呈現滿滿的「爆感」，不怕醜、不怕糗的自嘲式演繹持續圈粉，海倫呼籲棉花糖女孩們不要衝動亂買成衣，她會精選出更合適的改良版洋裝滿足大家的購物慾。

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