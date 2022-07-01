　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

天后闆妹大徒弟甩雙馬尾　直播嗨唱《愛你》笑翻眾人

▲▼天后闆妹及海倫愛彩罐爆笑直播。（圖／翻攝自網路）

生活中心／綜合報導

超人氣直播主「天后闆妹」以個人特有親和力及幽默風格圈粉無數，帶動直播業績搶搶滾，近期站台大徒弟「海倫愛彩罐」的直播節目化身超強流量密碼，大幅帶動直播觀看人數，讓人來瘋的海倫超ㄎ一ㄤ開唱王心凌《愛你》，惡搞版歌詞笑翻眾人。

▲▼天后闆妹及海倫愛彩罐爆笑直播。（圖／翻攝自網路）

天后闆妹靠著2017年自創的美妝保養品牌「Bessie Lady」從資本額6萬做到2021年營收6億元，內容涵蓋保養品、母嬰用品、髮品等，以「美」為出發點，吸引眾多家庭主婦目光，還自信透露2022年有機會挑戰新高；而天后闆妹旗下直播主「海倫愛彩罐」主要銷售中大尺碼服飾及各種生活用品，幽默大方的直播方式也吸引不少粉絲，海倫近期也以大徒弟之姿，年營業額有機會上看億元。

▲▼天后闆妹及海倫愛彩罐爆笑直播。（圖／翻攝自網路）

日前天后闆妹到海倫愛彩罐的直播站台，在介紹一件可愛洋裝時，海倫挑戰尺度全開，當場綁雙馬尾開唱王心凌《愛你》，逗趣動作加上惡搞歌詞「如果半夜被電話吵醒，那是我找你」，搭配驚悚表情讓眾人看了笑翻，直呼：好可怕！

▲▼天后闆妹及海倫愛彩罐爆笑直播。（圖／翻攝自網路）

事實上，經常在直播中開賣中大尺寸服飾的海倫非常明白女人愛美又想挑戰時尚穿搭常遇到的困擾，坊間的衣服乍看美麗可愛，即使選購看似寬鬆的版型依舊對棉花糖女孩而言相當不友善，海倫還曾親自示範棉花糖女孩穿上人氣「爆款」小洋裝，穿上身瞬間呈現滿滿的「爆感」，不怕醜、不怕糗的自嘲式演繹持續圈粉，海倫呼籲棉花糖女孩們不要衝動亂買成衣，她會精選出更合適的改良版洋裝滿足大家的購物慾。

更多趣味畫面跟好物推薦買買~
天后闆妹FB https://www.facebook.com/niusbaby
海倫愛彩罐FB https://www.facebook.com/babycheers168/
海倫愛彩罐 IG https://www.instagram.com/baby.cheers_/

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
13歲少女PO「床上精液」照　竟是求救訊號！意外揭遭獸父性侵
台積電慘跌逾4.7%　散戶現套、公司大戶也住進套房
LINE四大新功能曝光！一步驟輕鬆換機
快訊／雷雨猛炸大積水！高雄岡山車道疑遭雷擊「炸出大洞」
快訊／Netflix大當機！網崩潰…原來是這部劇上線了
法庭對戰惡魔情人5小時！高嘉瑜驚爆被律師羞辱
雙颱閃過！明起連7天雨彈游擊　這二區嚴防劇烈降雨
結婚一個月老公「激烈運動」腰痛開刀！　Makiyo：姿勢不要

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

天后闆妹大徒弟甩雙馬尾　直播嗨唱《愛你》笑翻眾人

甜美主播逛到失心瘋！「桃園統領廣場」新櫃驚喜開箱

【廣編】超越CP值！得恩堂眼鏡夏祭優惠　滿足全家配鏡需求

基隆港畔轉變令人驚豔！七月藝文能量爆棚週週精彩

帝亞吉歐逆境相挺餐飲業！「餐飲服務業振興計畫」百萬獎金得主揭曉

摩斯推出「台東紅烏龍茶」！期間優惠還抽「熱氣球嘉年華」體驗票

家樂福首款Re系列永續商品問世！平價享專櫃等級　無Logo原因曝光

家樂福出售進度被「這事件」影響！何時有下文？總座回應了

今夏最猛「藏肉神褲」問世！　劉品言：不骨感也能性感

今天就喝！超商限時1天「咖啡買7送7」　加碼買100杯送45杯

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

天后闆妹大徒弟甩雙馬尾　直播嗨唱《愛你》笑翻眾人

甜美主播逛到失心瘋！「桃園統領廣場」新櫃驚喜開箱

【廣編】超越CP值！得恩堂眼鏡夏祭優惠　滿足全家配鏡需求

基隆港畔轉變令人驚豔！七月藝文能量爆棚週週精彩

帝亞吉歐逆境相挺餐飲業！「餐飲服務業振興計畫」百萬獎金得主揭曉

摩斯推出「台東紅烏龍茶」！期間優惠還抽「熱氣球嘉年華」體驗票

家樂福首款Re系列永續商品問世！平價享專櫃等級　無Logo原因曝光

家樂福出售進度被「這事件」影響！何時有下文？總座回應了

今夏最猛「藏肉神褲」問世！　劉品言：不骨感也能性感

今天就喝！超商限時1天「咖啡買7送7」　加碼買100杯送45杯

大陸「靈鵲星座計劃」160顆衛星直播地球　從太空人臉識別抓罪犯

竹縣連4年非六都招商王　楊文科：加速地方繁榮發展

恩恩爸1元國賠！卓冠廷酸侯友宜「站人民對立面」：你要怎麼拒絕

鐵道局施工5疏失！鳴日號騰空跳動　6人懲處名單出爐

天菜男星搭火車「上廁所沒衛生紙」！　結局尷尬爆：我已經死了

高苑科大仍未捐資　教部：私校諮詢會建議解除全體董事職務

「國民ETF」0050配息1.8元！7／18除息　這天是最後買進日

賴慧如曝阿嬤手骨折「金曲獨走紅毯」　集氣從陳美鳳手中拿歌后

吠陀占星7月運勢金牛、天秤財運旺賺滿滿　雙子對的人已經出現

夏日必備8款「涼感保養」！歐舒丹沐浴膠、果香衛生棉一用秒降溫

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

消費熱門新聞

今天就喝！超商限時1天咖啡買7送7

買1送1！速食店「超省優惠券」開吃

植萃控油洗髮精回購驚現大容量

長榮「飛機餐」超商就能吃到！

今夏最猛「藏肉神褲」問世！

泰Cosplay神人扮炸雞！網驚：超強業配

江宏恩分享減重秘訣：連睡覺都在瘦

怡倫生活提案台中店　找到家喜歡的樣子

揪團搶「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲招待粉絲爽玩

家樂福出售案何時有下文？總座回應了

南洋風「新加坡辣醬唐揚雞」開吃了

家樂福首款「Re系列」永續商品問世

夏天吃當季水果「西北櫻桃」來台正夯

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

更多熱門

關鍵字：

天后闆妹海倫愛彩罐

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

直播網紅黃恩萼車禍亡！團隊不捨

徐凱希看《玩很大》才發現「整集出糗」！

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面