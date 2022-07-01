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帝亞吉歐逆境相挺餐飲業！「餐飲服務業振興計畫」百萬獎金得主揭曉

▲▼diageo,帝亞吉歐,企業社會責任,餐飲服務業振興計畫。（圖／帝亞吉歐提供）

▲帝亞吉歐今年首度推出「餐飲服務業振興計畫」，為後疫情時代的餐飲服務業帶來全新契機。（圖／DIAGEO提供，以下同）

記者張惠媛／台北報導

這兩年多來受疫情侵擾，全球各界都陷入低迷氛圍，也紛紛尋找疫情之下的解套方式，尤以餐飲業受到的衝擊最為明顯，國際知名威士忌廠商帝亞吉歐（DIAGEO）有鑒於疫情造成餐飲業者陷入經營困境，在第18屆「KEEP WALKING夢想資助計畫」中首度推出「餐飲服務業振興計畫」夢想資助，以具體行動力挺產業夥伴，並鼓勵有夢想、有願景的夢想家們，無後顧之憂地追夢，並讓他們能夠以自己的專業培育下一代的餐飲業人才，為社會打造更正向的循環。

 帝亞吉歐自2003年起，年年舉辦「KEEP WALKING夢想資助計畫」，年年以千萬總獎金支持熱血的夢想家們，這項圓夢計畫涵蓋多個領域，環境、生態、歷史、教育、文化、科技⋯⋯等議題都能成為「KEEP WALKING夢想資助計畫」的獲獎人，馬拉松好手陳彥博就是2009年的得主之一，帝亞吉歐秉持「理性飲酒」、「社會共融」、「環境永續」三大核心價值，發揚在地精神之餘，更落實企業社會責任，藉由企業的社會影響力，推動台灣社會共融共好，積極邁向「2030社會願景」（Society 2030）長期目標。

帝亞吉歐為餐飲業注入新希望　「餐飲服務業振興計畫」成強大助力

不過，有夢想有能力，卻也需要有助力，這段時間以來，因為疫情的關係，餐飲業首當其衝，許多業者陷入經營困境，也讓想投身餐飲業的年輕人望之卻步。因此帝亞吉歐將今年的「KEEP WALKING夢想資助計畫」主題定調為「夢想　逆境重生」，並保留百萬獎金給「餐飲服務業振興計畫」得主，帝亞吉歐台灣人力資源部總監江欣憓表示：「在餐飲業一片低迷的情況下，看到這次的餐飲服務業振興計畫兩位得主－唐賢懿、洪昭勝，在上台簡報的時候眼神中帶著熱情的光芒，令人相當感動，夢想人人都有，但是他們讓我們看到了希望，也真的付諸實踐。」

推動校園內永續飲食餐廳　獲獎後有餘裕培育後進

▲▼diageo,帝亞吉歐,企業社會責任,餐飲服務業振興計畫。（圖／帝亞吉歐提供）

▲洪昭勝以「永續飲食大學學生餐廳夢想改造計畫」獲獎，坦言是一大鼓勵。

以「永續飲食大學學生餐廳夢想改造計畫」獲獎的洪昭勝，在大學校園內推動了永續飲食計畫，選用在地生產、土地友善、動物福利等食材，除了進駐大學學生餐廳經營永續食堂，更積極培力對餐飲有興趣的學子，提供空間、食材、教學等，讓更多人接觸永續飲食的理念，洪昭勝表示：「學校裡的學生餐廳，其實就是最適合推動永續飲食理念的實驗場，學校的責任不僅僅是招商，更應該提供對健康且對環境友善的食物，也有義務做好把關。」洪昭勝也持續協助國中小學的校園廚師進行在職訓練，將成功經驗推廣至更多校園，擴大永續餐廳的影響力。

▲▼diageo,帝亞吉歐,企業社會責任,餐飲服務業振興計畫。（圖／帝亞吉歐提供）

坦言之前都是自己苦撐，其實相當不容易，這次獲得帝亞吉歐「餐飲服務業振興計畫」獎項，也有了餘裕可以提供更多培力資源，也是鼓勵洪昭勝持續堅持的一大助力。

特色酒吧做出市場差異　成調酒新秀後盾

▲▼diageo,帝亞吉歐,企業社會責任,餐飲服務業振興計畫。（圖／帝亞吉歐提供）

▲唐賢懿以「Alloy Inception」拿下獎項，成為調酒新秀後盾。

另一位計畫得主唐賢懿以「Alloy Inception」拿下獎項，唐賢懿在餐酒館數量幾近飽和的台北市，打造出別具風格、空間可多元使用的酒館畫廊「Cactus Bar」，唐賢懿指出：「酒吧的營運時間都在晚上，這樣白天的空間其實是浪費掉的，因此我們藉由燈光跟色調，打造出不同於以往的酒吧空間，白天是咖啡廳、晚上是酒吧，還能兼當畫廊展呈空間，可以快速調整氛圍、複合式地運用，發揮這個空間的效益。」

▲▼diageo,帝亞吉歐,企業社會責任,餐飲服務業振興計畫。（圖／帝亞吉歐提供）

唐賢懿的「Cactus Bar」，白天同時也是青年創業空間，這次獲獎讓他們信心十足，未來期望與學校調酒社合作，提供場地和資源，成為調酒新秀後盾。

延續「KEEP WALKING夢想資助計畫」的理念，同時因應社會氛圍提供餐飲業夥伴更多支持，帝亞吉歐對台灣社會的關懷不遺餘力，帝亞吉歐秉持的社會共好理念，讓得主在實踐夢想的同時，也無私地分享自己的經驗、培育更多餐飲人才，藉此拋磚引玉，為後疫情時代的餐飲服務業帶來全新契機，讓更多有能力的企業一起站出來實踐社會責任，使得每一個能讓社會更好的夢想，都有實現的機會。

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